Primera victoria de Argentina en la VNL, venciendo a Alemania

La Selección Argentina de vóley masculina, dio vuelta un resultado adverso y finalmente le ganó por 3 a 1 a Alemania, con parciales de 21-25, 25-19, 25-21 y 25-2, en el marco del tercer partido de la Liga de Naciones 2024.

Fue por el Grupo 2 del certamen, en un cotejo que se disputó en el Maracanazinho de Río de Janeiro.

Una necesitada victoria argentina

Argentina tuvo un arranque errático que Alemania aprovechó de buena manera para escaparse en el marcador, por lo que rápidamente el entrenador Méndez movió el banco con los ingresos de Martínez, Conte, Sánchez y Kukartsev y Argentina mejoró, creció notablemente en ataque para sacar rápidas ventajas

En un final ajustado, dos bloqueos de Loser hicieron que Argentina se despegue y cierre el tercer sets. Argentina se destacó con un mejor nivel en bloqueo y ataque, nuevamente con Loser imparable.

Con este resultado, Argentina sumó su primera victoria y aun sigue en carrera, a pesar de arrancar con el pie izquierdo y dos derrotas consecutivas. Pero ahora renovó aire y ahora necesita seguir sumando si quiere quedarse con una plaza para ir a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Lo positivo es que aún restan nueve partidos por delante en la Liga de Naciones, y el próximo rival será Irán, este domingo desde las 17.30

Cómo se disputa la VNL

Argentina ya disputó tres de los doce partidos a lo largo de tres semanas, en una competencia que se desarrolla en Río de Janeiro del 21 al 26 de mayo, donde ya lleva una victoria y dos derrotas, luego seguirán en Ottawa del 4 al 9 de junio, y terminarán en Liubliana del 18 al 23 de junio.

Se calcula que la Selección necesitará ganar al menos siete de estos encuentros para asegurarse su participación en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, esto también dependerá de otros resultados, ya que cada set influye en el ranking de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).

Por lo tanto, será esencial realizar cálculos después de cada jornada. Lo más importante para la Selección es evitar perder contra equipos que estén por debajo en el ranking, ya que estas derrotas resultan en una mayor pérdida de puntos.

VÓLEY – VOLEY NATIONAL LEAGUE

Cronograma

Semana 1 en Río de Janeiro, Brasil

21 de mayo – 17:30 – Argentina (1) vs. Japón (3)

23 de mayo – 21 – Brasil (3) vs. Argentina (2)

25 de mayo – 17:30 – Argentina (3) vs. Alemania (1)

26 de mayo – 17.30 h – Argentina vs. Irán

Semana 2 en Ottawa, Canadá

4 de junio – 17:30 – Argentina vs. Estados Unidos

6 de junio – 21 – Canadá vs. Argentina

8 de junio – 21 – Argentina vs. Serbia

9 de junio – 15:30 – Argentina vs. Francia

Semana 3 en Liubliana, Eslovenia

18 de junio – 15:30 – Eslovenia vs. Argentina

20 de junio – 8 – Argentina vs. Turquía

21 de junio – 8 – Argentina vs. Polonia

22 de junio – 8 – Argentina vs. Bulgaria