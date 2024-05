Ley de Bases sigue trabada en el Senado

En la sexta jornada de debate por el proyecto de ley Bases, el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales del Senado el oficialismo no logró avanzar con el dictamen que tenía ideado para este miércoles y el encuentro volvió a pasar a un cuarto intermedio.

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, luego de escuchar atentamente las modificaciones planteadas por la oposición, anunció que “serán tomadas, se irá preparando un borrador del dictamen y se van a hacer devoluciones”. Asimismo, anunció el pase a un cuarto intermedio para el martes o miércoles de la próxima semana.

Mismo camino optó el titular de Presupuesto y Hacienda, el jujeño Ezequiel Atauche, quien apenas empezada la reunión de comisión que seguía después del plenario para debatir el paquete fiscal, anunció un nuevo cuarto intermedio sin fecha ni hora.

En medio de los anuncios de las autoridades del plenario, el senador fueguino Pablo Blanco (UCR) no ocultó su malestar ante Abdala por no especificar una fecha y hora y cuestionó que “vamos a pasar a cuarto intermedio ¿Hasta cuándo? Porque uno tiene que programar”. “Será para mañana, para la semana que viene, para el 20 de junio, para el 9 de julio y les queda el 17 de agosto también, la muerte de San Martín”.

Ante las risas de José Mayans, titular del interbloque de Unión por la Patria, y la senadora Juliana di Tullio, el radical siguió: “Vamos a venir otra vez para que expliquen o van a hacer un dictamen con las modificaciones porque uno escucha que hay versiones de que anda dado vueltas un dictamen y yo no recibí nada”.

Asimismo, exigió “empezar a trabajar con temas sensibles” y pidió también ordenar la cuestión a partir de las modificaciones :“¿Vamos a analizar esta ley (borrador con los cambios pedidos) o vamos a seguir viniendo a escuchar lo mismo de cuarto intermedio en cuarto intermedio?”.

El debate

En el comienzo del plenario, el titular de la Comisión de Legislación General, el libertario Bartolomé Abdala, destacó que se hizo “una tarea importante escuchando a las distintas voces la semana anterior que se trabajó con los referentes de los distintos bloques para poder ordenarnos y tener la mejor ley”.

La primera en hacer uso de la palabra fue la bonaerense Juliana di Tullio (Unidad Ciudadana) quien le consultó al puntano si habría expositores en el día de la fecha, a lo que Abdala le aclaró que “hoy habíamos convocado al debate. En el día de ayer -martes- el senador José Mayans se comunicó conmigo y me manifestó que había invitado algunas personas, pero no conozco cuántas son y cuál es la propuesta y, en función de eso, resolvemos. No estaba prevista esta comisión para escuchar expositores”.

Así, Mayans comentó: “Teníamos un listado de personas que nos llamaron que querían participar de la comisión y que querían expresarse. Sólo es el tema de cultura y después vemos si ampliamos. Es un grupo de dos expositores”. Abdala aceptó que sean dos los expositores, pero pidió prudencia con el tiempo de disertación y las preguntas porque “la intención del oficialismo es dictaminar y debatir sobre las modificaciones que se han hecho”.

De la vereda de enfrente, salió al cruce el salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal) quien se quejó porque “es injusto, ayer hubo otras propuestas de convocar y se dijo que ya habían terminado el período de alocución. Salvo que el padrón del PJ es grande trayendo más y más expositores. Los otros bloques no tuvimos la oportunidad de encontrar en sus afiliados alguien venga a hablar. El tema es inicuo porque lo propuso al presidente y no al plenario y hoy resulta que vamos a tener un desbalance en la posibilidad de escuchar versiones distintas”, y planteó: “Ya todo se dijo, se expresaron ciento de personas. Esa injusto que solamente un sector tenga la oportunidad y los demás no”.

Así, disertaron ante el Salón Azul el actor Jorge Marrale y el director de la multisectorial audiovisual Guillermo Tello, quienes solicitaron al Cuerpo que no deleguen facultades al Poder Ejecutivo y alertaron que el proyecto “pone el peligro todo el entramado cultural argentino”.