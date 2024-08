Ley de Bases: El oficialismo busca dictamen en el Senado

Cumplida la visita del jefe de Gabinete al Senado, se reanuda este jueves el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, que se reunirá a partir de las 10.30 para escuchar a los invitados pendientes para exponer en torno al proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

Será la reanudación del cuarto intermedio al que se pasó el martes pasado, al filo de la medianoche, y para este jueves está prevista la presencia de 18 invitados, que expondrán en cuatro tandas de una hora, en un cronograma que incluye un tiempo de exposición de 7 minutos para cada uno y luego el tiempo de las preguntas de los legisladores.

Según el programa difundido, en la primera entrada participarán como expositores, a partir de las 10.30, Martín Reydó, de la Fundación Fundar; Alfredo González, presidente de CAME; Pedro Pascuttini, de la Cámara de Tabaco de Jujuy; Mauro González, presidente de la Confederación Federal de PyMEs, y Daniel Rosatto, presidente de Industriales PyMEs Argentinos (IPA).

La segunda tanda está prevista para las 11.30, con la presencia de la contadora Noelia Villafañe, titular de MARA, Monotributistas Asociados de la República Argentina; José Voytenco, titular de UATRE; Rodolfo Llanos, presidente de la Unión de Emprendedores de la República Argentina, y Agustín Campero.

Para las 12.30 está prevista la participación de Tomás Karagozian; Gala Díaz Langou; Bengamín Naishtat (por el cine), y Hugo Ernesto “Cachorro” Godoy, titular de la CTA Autónoma Nacional.

Para el final -según el cronograma a las 13.30-, figuran Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo; Elio del Re (ADIMRA); Nancy Pazos, por Periodistas Argentinas; Carlos Freytes (Fundar), y Sofía Frangie, del INTI.

Imaginando expositores que se ciñan a lo pautado y se cumplieran los tiempos, a priori la participación de los invitados concluiría a las 14.30. Lo más probable es que se extienda, como mínimo, una hora más. Las fuentes consultadas no dieron precisiones respecto de la posibilidad de que concluida la participación de los expositores se pase a debatir entre los legisladores para buscar el dictamen. No se descarta, pero en rigor, fuentes libertarias auguraban el martes la posibilidad de dictaminar recién la próxima semana, para sesionar recién el 29 o 30 de mayo. En definitiva, después del 25, fecha en la que el propio presidente Javier Milei parece haber aceptado ya que no tendrá las leyes aprobadas.