Francisco Paoltroni: «La ley Bases va a salir, aunque con algunos cambios en Ganancias»

Además, Paoltroni señaló que es «ultranecesario» el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) porque la Argentina «necesita desarrollar los otros sectores de la Economía, porque es hiperdependiente del sector agropecuario».

«Al campo no le podés sacar una gota más de sangre. Si no desarrollás los otros sectores, la Economía no va a poder crecer», indicó.

Por otra parte, respecto al rechazo de los patagónica al restablecimiento de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, el senador nacional de La Libertad Avanza expresó: «Éso es ajustable. Si se necesita un piso más, te ponés de acuerdo. Éso es conversable».

«La ley va a salir, con algunos pequeños cambios en Ganancias. Pero así, esperando, con mucha paciencia, tragando saliva», insistió.

Y remarcó: «Démosle una señal a la Argentina, está todo el mundo mirando. Es un mensaje que el pueblo necesita. Pero bueno, hay que armarse de paciencia». Como cierre, Paoltroni expuso la forma en que, a su criterio, el país podría ser «potencia».

«Declará servicio esencial al Transporte y la Educación; sacá la reelección indefinida a los sindicatos; y poné la afiliación voluntaria. Listo, se terminó el problema. Somos potencia en 20 años: Javier dice en 30, yo digo en 20», concluyó.