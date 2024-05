Falta de firma en organismo público deja a miles de trabajadores sin cobrar indemnización

Por la numerosa falta de nombramientos, el engranaje de la maquinaria estatal está paralizado a niveles inéditos. Se calcula que el 60% de los cargos en la administración nacional están vacantes desde la asunción de Javier Milei a la presidencia, lo que genera la interrupción del funcionamiento básico de casi todas las dependencias.

Una de las parálisis está ocurriendo en el servicio de conciliación laboral obligatoria (SECLO). La entidad dependiente de la secretaría de Trabajo no tiene designado funcionario responsable de firmar los acuerdos entre trabajadores y empresas, por lo que más de 4000 acuerdos ya homologados están pendientes de pago. Es decir, trabajadores que se quedaron sin empleo y acordaron una indemnización con la patronal para no ir a juicio no sólo atraviesan su nueva realidad de estar desempleados, sino que, además, no pueden cobrar lo que les corresponde. El agravante es que los pagos no tienen mecanismo de actualización por inflación, por lo que, cuando se firmen los expedientes y finalmente los cobren, serán montos devaluados.

El sistema de conciliación funcionaba hace casi treinta años casi a la perfección. Las audiencias son virtuales y se hacen en tiempo y forma. Una vez que las partes llegan a un punto de acuerdo se abre un plazo de diez días para la homologación de los mismos y el cobro es casi inmediato. Sin embargo, la falta de designación de un responsable está generando una demora que perjudica de lleno a los trabajadores despedidos y termina beneficiando a los empleadores que consiguen -involuntariamente- una dilación en los pagos.

strong>“Siempre una homologación de acuerdo salía en diez días. Ahora hace prácticamente dos meses que no salen homologaciones”, explicó a Ámbito una abogada que trabaja en el SECLO. “Los trabajadores despedidos quedan sin poder cobrar a pesar de la voluntad del empleador de pagarles, lo cual es insólito”, agregó la fuente.

El objetivo del SECLO, que opera en el territorio de la Capital Federal, es evitar que todos los reclamos laborales se judicialicen, por lo que obligatoriamente trabajadores y empleadores deben pasar primero por esta instancia administrativa antes de abrir una demanda judicial. De esta manera, a lo largo de casi treinta años, la mediación ha logrado mermar la cantidad de juicios laborales y ofició -oficia- como un método muy efectivo de conciliación entre las partes. El mecanismo consta de audiencias virtuales -pueden ser hasta tres- en las que los conciliadores oficiales buscan acercar las posiciones entre trabajadores y empresas. De esta manera se logra arribar a acuerdos económicos o, de lo contrario, queda habilitada la vía judicial en el fuero laboral. Con 180 agentes de conciliación, el servicio se sigue prestando sin inconvenientes, salvo por el fundamental y último paso. La firma de los acuerdos es en forma electrónica. Pero luego deben pasar a la firma de la dirección para ser homologados. Pero hace dos meses que el cargo de dirección del SECLO está acéfalo y tampoco fue delegada la firma, por lo que los pagos están completamente paralizados.

A la fecha son más de 4.000 los acuerdos pendientes (contando los obligatorios y los espontáneos) desde hace más de 60 días, algo que no había ocurrido nunca en la historia del organismo.

La situación se agrava en tiempo de crisis económica e incremento de despidos, ya que los reclamos en el SECLO aumentan y se genera un cuello de botella. Mientras esto ocurre, miles de trabajadores no pueden cobrar sus indemnizaciones y son empujados a la vía judicial, a donde abogados laboralistas no descartan acudir a pesar de haber logrado acuerdos en el SECLO, con el argumento de la acefalía del organismo.