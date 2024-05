El Trelew Tennis Club ya recibe su Torneo Profesional M25

Comenzó a jugarse el pasado martes 30 en el Trelew Tennis Club, el Torneo Profesional M25, certamen que en su instancia de Pre Qualy cuenta con participación de jugadores de todo el pais y de Sudamérica.

Entre ellos, hay jugadores llegados desde Brasil, como ser Lucas Lage, que compartió su experiencia como deportista y sus inicios.

Conociendo experiencias extranjeras en el Profesional M25 de Trelew

Uno de los tenistas provenientes del exterior que llegó a Trelew para participar de la Pre Qualy del torneo profesional ITF M-25 de tenis es de origen brasileño y se llama Lucas Lage; quien previo a su debut en el cuadro de la etapa preclasificatoria, contó los motivos por los que se inscribió y cuáles son sus expectativas.

Si bien es cierto que como la mayoría de los tenistas argentinos creció jugando en canchas de polvo de ladrillo, el tenista brasileño destacó su saque en canchas rápidas y contó los motivos por los que se inclinó por inscribirse en el torneo de Trelew, destacándose que hoy está 264 en el Ranking AAT.

«Yo soy Lucas Lage, tengo 19 años, soy brasileño, pero estoy entrenando en Buenos Aires desde hace tres meses, y hoy estoy jugando la Pre Qualy de Trelew», dijo para presentarse.

Y enseguida, aseguró: «Yo no conocía Trelew, es la primera vez que vi que Argentina tenía esta ciudad; como soy brasileño y vengo de afuera, no conozco mucho del país. Me gustó bastante la ciudad, principalmente acá en la institución, las canchas, que son muy buenas, son rápidas indoor y me gusta bastante».

Lage también reconoció que será su primera experiencia en canchas techadas. «Es la primera vez que juego en canchas indoor rápidas y la ciudad también es muy buena. La temperatura me gusta bastante, me gusta el frío, mismo siendo brasileño, a pesar de que en Brasil normalmente hace más calor, pero me gusta más lo frío y acá me gusta bastante. Y tengo expectativas buenas para el torneo», dijo.

En este sentido, el tenista brasileño, al igual que la mayoría de los tenistas argentinos, crecieron jugando sobre polvo de ladrillo. «Me gusta bastante jugar en polvo de ladrillo, yo crecí jugando en esta superficie en Brasil y lo hice toda mi vida, estrené en ese tipo de canchas. Y cuando tengo chances de jugar en canchas rápidas son cosas muy diferentes, pero me gusta también hacerlo, sobre todo en el saque, que creo tengo uno bueno», aseguró.

Por último, habló también de sus expectativas. «Primero, quiero intentar jugar tenis profesional y ahora están haciendo este torneo acá, que es un torneo que da chances para jugar la llave del torneo profesional. Tengo ganas de jugar en singles y también en dobles, donde lo haré con mi primo, así que también eso genera una motivación muy grande», concluyó.