Concejales de Gregores presionan al intendente por los trabajadores de Las Lajas

El proyecto Pórfido Santa Cruz comprende la explotación y la industrialización de pórfidos para uso ornamental. Este compuesto por diferentes frentes de canteras ubicadas en la zona centro de la provincia, a 180 kilómetros al norte de la localidad de Gobernador Gregores, y a 360 kilómetros al sur de la localidad de Pico Truncado, dentro de los campos pertenecientes a la estancia «Las Lajas». Las canteras se encuentran dentro del ámbito de la formación Chon Aike y el proyecto ha sido dimensionado para producir, en etapa de plena actividad, unas 140 toneladas de material bruto de cantera por día, con una vida útil de cantera de aproximadamente 40 años.

Si bien a lo largo de su desarrollo no se ha logrado un proceso de explotación óptimo, sí se mejoraron los caminos de acceso, además de construir y mejorar los existentes dentro del área del yacimiento. Se construyó un campamento para albergar 70 personas por turno con todos los servicios de confort típicos de un campamento de minería, aunque la desinversión que ha atravesado durante los últimos años ha puesto nuevamente en el centro de la escena la productividad del proyecto, algo que los trabajadores remarcan “ha sido consecuencia de la falta de políticas de todas las gestiones”.

Medidas de fuerza y demandas de los trabajadores

Vale la pena mencionar que ATE Delegación Gobernador Gregores definió, en asamblea, nuevas medidas de fuerza con la firme posición inicial de “no abandonar los puestos de trabajo” en pedido de “inversiones necesarias para proveer materia prima”. En este sentido, han ratificado que no permitirán el traslado de ninguna maquinaria fuera de la planta. En un estado de alerta permanente, los trabajadores advierten que están preparados para adoptar medidas de acción directa de mayor intensidad si no se atienden sus demandas. Exigen la presencia urgente del presidente de Fomicruz y su comitiva para que se brinde una respuesta concreta a la situación.

De la situación se han hecho eco los concejales de la localidad gregorense, quienes desde inicios de este mes han iniciado gestiones en pos de poder generar nexos que permitan acercar soluciones concretas, manifestándose preocupados ante la desinformación sobre los puestos laborales, como así también el posible cierre de esta planta.

Apoyo de los concejales y el gobierno

En este contexto, mediante un comunicado manifestaron que “este cuerpo de concejales apoya a todos los empleados de esta empresa para que nuevamente se reactive la misma y dar más puestos de trabajos sabiendo que la piedra laja es un material con salida comercial y también podemos proyectar obras dentro de nuestro pueblo utilizando este material”.

Vale la pena mencionar que los ediles mantuvieron un encuentro junto al ministro de Gobierno, Pedro Luxen, y al Diputado por el Pueblo, Fernando Martínez, quienes habían comprometido avanzar en algunas propuestas. En esta ocasión, y ante las nuevas medidas de los trabajadores, los concejales en unanimidad señalaron: “Enviamos nuevamente el apoyo a empleados de Fomicruz, apostamos a que nuestra planta se ponga en marcha y así avancemos en la puesta en valor del pórfido en nuestra localidad, creemos fundamental la respuesta de quienes hoy deben dar solución a este conflicto y apelamos al diálogo para con empleados de nuestra localidad”.