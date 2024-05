Concejales de Gobernador Gregores piden informes por el proyecto Las Lajas

Iniciando el pasado mes de abril, el gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, ordenó una restructuración de un grupo de trabajadores pertenecientes a Fomicruz, bajo el anuncio de “ñoquis vip” que no prestaban servicios, aunque seguían cobrando sus salarios. Se trataba de 45 operarios que habían sido destinados a las plantas de corte Las Lajas, ubicadas en Pico Truncado y Gobernador Gregores, respectivamente, pero como el yacimiento estaba sin funcionar, desde hace ya varios años, sus trabajadores no tenían tareas asignadas.

De esos 45 trabajadores, 15 pertenecían al proyecto con asiento en cercanías a la localidad de Gobernador Gregores, los cuales a la actualidad no han obtenido respuestas respecto a la continuidad del proyecto, por lo que gestionan ante las autoridades locales distintas alternativas. En este sentido, los trabajadores del Yacimiento Las Lajas y de la Planta de corte de pórfidos, pertenecientes a Fomicruz S. E. (Fomento Minero Santa Cruz Sociedad del Estado), volvieron a informar de sus reclamos laborales a las autoridades municipales. Se dio en instalaciones de la Planta de corte, donde fueron visitados por la intendente municipal, Carina Bosso, y los Concejales Adriana Soto, Franco Retamal, Martín Mendieta, Gastón Aguilar y Antonio Andrade, quienes se interiorizaron de la situación de los operarios de la empresa y manifestaron su decisión de gestionar una salida.

En dialogo con TiempoSur, el concejal de Unión por la Patria, Gastón Aguilar, se refirió a las acciones iniciadas desde su bancada. En principio, manifestó que “vemos pocas ganas de que esto se reactive. Los responsables son las autoridades que están al frente de la empresa, la cual siempre ha cambiado la figura y el empleado continua en la misma situación. Nos preocupa que pueda llegar a pasar”.

El edil comentó que durante la última sesión ordinaria del HCD de Gobernador Gregores, presentó un proyecto de pedido de informe a Fomicruz S.E, desde donde, entiende, “dicen que no es viable este proyecto, pero sacan una fuente laboral para Gregores, una localidad que siempre se ven perjudicada con las decisiones”, y continuó: “para nosotros el proyecto podría ser rentable, en los corralones o al mercado del revestimiento, es rentable, y solo es una decisión política para que esto reactive. Fomicruz no tienen los parámetros para decir que no es rentable, pero entiendo debe haber una decisión política de no invertir, pensando que hay otras prioridades, pero lo que necesitamos en la localidad son puestos de trabajo”.

“Lo que pedimos son antecedentes obrantes que los lleva a desestimar el proyecto de pórfidos santacruceños, y además buscamos declarar de interés municipal la planta. Conseguimos el apoyo de los concejales, se acercó la intendente a escuchar a los empleados y también se comprometió a que se va interiorizar en el tema y llevar las gestiones por informes al gobierno provincial. Queremos que sea una fuente laboral de la localidad”, señaló.