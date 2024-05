Candela Velázquez en busca de una plaza para el mundial de velocidad de Bélgica

La palista chubutense Candela Velázquez, realiza su puesta a punto en la zona para el selectivo interno de la selección argentina que se desarrollará desde el 13 al 19 de mayo en Nordelta, Tigre.

La trelewense viene de realizar una excelente actuación en el selectivo de Viedma donde obtuvo el pasaje para el mundial que se realizará en Croacia.

En la previa del Selectivo al Mundial de Bélgica, Candela analiza su presente

Al respecto, Candela Velázquez dio detalles sobre ese logro, en el comienzo de la charla con prensa de Chubut Deportes: «clasifiqué en la Senior short que es una carrera corta de 3 km, en la larga de 21 km Sub 23 que es mi categoría y en la larga de k2 Senior con una chica de Neuquén».

“Fue un poco duro el circuito pero con los entrenamientos que realizo acá pudimos dar pelea. Tuvimos que meter tiempos testigos y eso fue lo más difícil porque había mucho viento, el agua es más pesada que en nuestro río, la correntada es diferente y lo que más se siente son las olas y los remolinos que son más grandes que los de acá. Pero por suerte se pudo lograr”, agregó la joven palista de Trelew.

En tanto, sobre el Selectivo en Nordelta, Velázquez explicó que “ahora me estoy preparando para la distancia de 500 metros con mi entrenador Manuel Velázquez (padre), ya que viajo este mes a Tigre, al selectivo interno que tendré con las chicas que clasificaron en el selectivo anterior para pelear la plaza del mundial de velocidad que se realizará en el mes de julio en Bélgica».

«Estamos haciendo una preparación para los mundiales, todavía no he dado el 100 por ciento, tengo más para dar no solo en lo físico sino también en lo técnico», analizó la destacada palista chubutense.

Disfruta el proceso

En tanto, Candela Velázquez analizó su deporte y como se sostiene en el mismo, sobre el cual indica que «este es un deporte difícil, con un costo económico muy importante y contar con el apoyo de la familia es fundamental», valoró, agregando a la vez que «a obtener los logros no se llega solo, uno lo hace de la mano de los médicos, los psicólogos, la familia, siempre necesitás el apoyo de mucha gente así que hasta donde llegué este año va a ser gracias a todos ellos».

«Cuando uno gana una medalla no es tan importante la medalla sino el proceso para llegar a ella es lo más importante, lo que más se disfruta. Las felicitaciones y lo que viene después es la recompensa. Recién tengo 18 años, y un camino largo en el canotaje», finalizó Candela Velázquez.