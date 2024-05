Buenas sensaciones para Antonella Smart tras su vuelta a la competencia

La judoca comodorense Antonella Smart volvió a competir al más alto nivel este 2024 en el Campeonato Apertura disputado en la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz, tras un parate el año pasado.

La joven atleta de elite fue subcampeona en Mayores hasta 48kg., con gran performance y el apoyo de Comodoro Deportes, buscando mayores desafíos para lo que resta del año.

Con un subcampeonato, Smart volvió a la competencia

Fue el primer nacional organizado por la Confederación Argentina de Judo, con buenas actuaciones de atletas comodorenses como Alan Elgueta y la participación de Emiliano Sillero, Denis Campo y Doris Grant, destacándose la vuelta a competencia de Antonella Smart, quien hoy está radicada en Buenos Aires, pero continúa representando a Comodoro Rivadavia.

“Sigo representando a Chubut y Comodoro porque no me cambié de Federación. Así que solo entreno en la UBA, pero para competir sigo por la provincia”, comentó la joven atleta de elite Antonella Smart.

El Nacional Apertura se desarrolló a principio de mes en Córdoba, donde Smart fue medalla de plata en categoría Senior hasta 48kg., con una sólida actuación en su retorno: “En el 2023 empecé a entrenar a fines de julio, en la Universidad, en el campo de deportes que tiene la UBA, con Jorge Repetto. Realmente dejé el CENARD porque tenía que centrarme en el estudio y había que sustentar los gastos, así que comencé a trabajar”, describió Antonella Smart respecto a su impasse en cuanto a lo competitivo.

Smart y su vuelta a Comodoro

“El año pasado volví a Comodoro solamente para las fiestas, tomándome las vacaciones de mi trabajo. Allí hablé con Hernán (Martínez) y planificamos todo este año. La idea es volver a competir, volver a tener el rodaje que tenía antes de dejarlo. Ver cómo se van dando las cosas”, explicó.

“Igualmente todo lo hablé con Hernán, que quería hacer un parate para acomodarme, y el apoyo de él y Comodoro Deportes siempre estuvo. Me ayudaron a bancar ese tiempo que no entrené, hoy todavía me ayudan. Incluso me dieron una gran ayuda para este torneo Apertura”, sostuvo la judoca.

“Entrené seis meses, y estuve un año entero sin competir. La idea de este torneo era ver cómo estaba yo, fui sin presiones ni grandes expectativas, porque tenía ganas de probarme, y ver en qué nivel estoy después de no competir tanto tiempo”, aseguró.