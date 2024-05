¿Bajarán las tasas portuarias para la llegada de cruceros?

En el marco de la presentación del programa Argentina Emerge. El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes Daniel Scioli anunció: «Bajaremos las tasas portuarias para que vengan más cruceros y turistas internacionales al país». De esta manera, la promesa de bajar impuestos, se suma al anuncio realizado, semanas atrás, respecto a que los empresarios hoteleros dejarán de pagar cargos por los derechos de autor

Al respecto, el funcionario comentó que la decisión responde a las gestiones iniciadas en la feria de cruceros Seatrade, realizada en Estados Unidos. «Ustedes saben de mi personalidad perseverante, tenaz e insistidor, y como los problemas no desaparecen solos, no podíamos desoír las las necesidades del las compañías de cruceros y resignarnos a que no se solucione nada», manifestó.

“Tras un cónclave con Marcos Ferraz y Gastón Alejo Benvenuto, director de Brasil de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), e Interventor de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado, respectivamente, definimos que los barcos de mayor porte -superiores a 60 mil toneladas-, tendrán bonificaciones en sus tasas», adelantó Scioli.

En este sentido, explicó que la iniciativa contempla descuentos que oscilan entre el 48 y 60% de la tarifa general por uso del puerto y vías navegables; al tiempo que vaticinó que la medida promoverá los arribos de las navieras que transportan más de 4.000 pasajeros en sus barcos.