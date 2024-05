Ahogadas, las PyMEs pidieron por una «ley integral» para el sector

Referentes del mundo PyME expusieron este jueves en la comisión homónima de la Cámara de Diputados, presidida por la socialista Mónica Fein, sobre la apremiante situación que atraviesa el sector y reclamaron por la declaración de una “emergencia” y una “ley integral” con beneficios desde lo impositivo. Dentro de dos semanas se realizará una nueva reunión informativa.

El primer expositor fue Mauro González, presidente de la Confederación Federal de PyMEs, quien afirmó: “No tenemos un sólo índice positivo en la actividad económica, productiva, menos en la pequeña y mediana empresa”. “¿Ustedes piensan que paralizando la obra pública, devaluando, aumentando tarifas, aumentando alquileres y cerrando dependencias del Estado la actividad económica va a reactivarse? Bueno, yo les digo que no”, planteó.

El referente del sector, que expuso la semana pasada en el Senado en el marco del debate de la ley de Bases, precisó datos del INDEC respecto de que “la actividad industrial cayó entre un 20% y 40% entre marzo de 2023 a marzo de 2024; y la capacidad instalada se redujo a niveles casi pandémicos, entre un 20% y 30%. El último dato del día de hoy es 8,1% de caída de la actividad económica”.

“Con este escenario es inviable cualquier proyecto productivo; hoy la situación de las PyMEs es caótica, estamos camino al abismo”, sostuvo González, que sumó que en el sector hubo 120 mil despidos en lo que va del año y pidió a los legisladores “que por favor se declare la emergencia en las MiPyMEs”.

Luego habló Julián Moreno, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), quien resaltó que “las políticas PyMEs de parte del Poder Ejecutivo son nulas; sabemos que el subsecretario de PyMEs duró 20 días en el cargo y no fue repuesto. Los programas de fomento para el sector se suspendieron, aún aquellos que tenían fondos asegurados de organismos internacionales”.

“El nivel de actividad que estamos teniendo es realmente paupérrimo”, dijo y precisó que “el índice de producción industrial a marzo de este año daba indicadores propios de una catástrofe: el asfalto cayó 64,4% respecto del año anterior, el cemento 39,6%, la industria siderúrgica 47,3%, la maquinaria agropecuaria 48,7%, equipos electrónicas/informática 64%, carrocerías/remolque 46,4% y muebles 46,5%”.

Moreno cuestionó que “en la búsqueda del equilibrio fiscal, el Estado se retiró de manera abrupta de responsabilidades que había asumido la gestión anterior. No sólo dejó de comprar, sino que dejó de pagar lo comprado, algo bastante similar a un delito”.

Al cruce de los oradores salió el diputado del Pro José Núñez. “He notado una descripción de la realidad y cero propuestas. Muchas cosas de la que declaman las tenían y nos llevaron a esta situación en la que estamos. Todos sabíamos que esto iba a pasar, porque las fiestas se pagan, no son gratis”, lanzó el aliado del oficialismo. Además, se quejó de que “nos pasó el kirchnerismo” y les exigió a los invitados una “propuesta”. Desde Unión por la Patria Mario “Paco” Manrique dijo que prefería no contestar en ese momento, pero remarcó que los que “necesitan las respuestas” son los empresarios PyMEs. El debate quedó ahí, más tarde no se retomó.

Se le dio la palabra entonces a Alejandro Bestani, presidente de Alimentos INCA, quien arrancó: “Todos estamos de acuerdo que había que hacer una corrección macroeconómica y que el ajuste del gasto del Estado era necesario. El proceso inflacionario desbocado hacía un presente infernal y un futuro inimaginable. Ahora bien, los efectos sociales que estamos contabilizando son lapidarios”.

En ese sentido, consideró que “es imprescindible un plan de acción en la microeconomía; no es primero la macroeconomía y después la micro, es en simultáneo”. Y reclamó la sanción de de una ley integral para PyMEs que “tiene que ser tan potente y profunda como la corrección que estamos viviendo”.

Esa iniciativa está planteada en tres ejes: laboral, impositivo y financiero. Propone la reducción de las cargas sociales, pero a su vez también la prohibición absoluta de los bloqueos en las PyMEs, entre varios puntos.

A su turno, Eduardo Maradona, de Monapy (Movimiento Nacional PyME), subrayó: “Hace años que estamos postergados sin financiamiento, abatidos por cargas impositivas desmesuradas y como si esto fuera poco tenemos un sistema perverso, antiguo y oneroso en materia laboral”.

“Proponemos no tocar los derechos adquiridos y sueldos de los trabajadores ya formalizados, sí modificar los aportes y contribuciones laborales para incorporar al sistema varios millones de trabajadores informales. Por cada trabajador hoy pagamos casi un 55% más de carga; cada dos trabajadores estaríamos en condiciones de generar un nuevo puesto de trabajo. Nuestra propuesta sería 4% de jubilación, 8% de obra social, 1% PAMI, 2,4% ART y 2% sindicato”, planteó.

Finalmente, Martín Bocco, del Comité de PyMEs, Emprendedores y Productores (PEP), pidió que “se apruebe la ley laboral, que es lo que necesitamos; las PyMEs necesitamos reglas claras”. “Los que somos emprendedores nos gusta ser emprendedores y ustedes nos tienen que ayudar. Necesitamos que se pongan a trabajar en esta ley para que podamos emplear gente”, expresó.

Sobre eso último, el vicepresidente de la comisión, Emiliano Estrada, solicitó “ver experiencias del pasado” porque “en el ’94 hubo una reforma de aportes patronales y subió el desempleo”. “El empleo no va de la mano de la legislación, va de la mano de la economía. Entiendo que tiene que haber una legislación para distintos contextos, pero el empleo no va a aumentar por una ley. Tampoco digo que no haya que bajar costos, pero la economía es la que tracciona”, argumentó el diputado de Unión por la Patria.

Fuente: Parlamentario.