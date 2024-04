Vera: «Si me ponía a pensar con quién marchaba, quizá no hubiera ido»

Orlando Vera, dirigente del Frente Radical Amaya de Chubut (FRACH), analizó el fenómeno masivo de la Marcha Federal Universitaria y destacó la amplia concurrencia que tuvo en Trelew.

En diálogo con AzM Radio, dijo que «se notó en todas las ciudades que hubo una movilización genuina, que marca un movimiento histórico. Los dirigentes que convocan siempre a marchar porque es su metodología, son una cosa. Pero esta vez fue distinto. Intentar capitalizar políticamente esta situación sería un error».

«Cuando la gente se moviliza y ves gente que nunca participa en ningún tipo de movilización, eso tiene un gran valor. Acá en Trelew se habla de cinco mil personas, pongámosle. La verdad es que era muchísima gente. Mucha, espontáneamente escuchaba y salía a marchar porque quería defender la educación pública», afirmó.

Vera dijo que este martes vio en la calle a «muchos dirigentes de partidos políticos que hace rato no marchábamos todos juntos, sin pensar en llevar agua para nuestro molino, porque si me hubiera puesto a pensar con quién marcho, no marchaba quizá. Pero en realidad, había que marchar, y punto. Había que estar y estuvimos«.