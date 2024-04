TikTok le pagará a sus usuarios por ver videos

Preocupados por la lentitud de su crecimiento entre usuarios mayores, La red social Tiktok lanzó en España una versión llamada TikTok Lite, que dará incentivos económicos a sus usuarios por ver vídeos. La nueva aplicación, también lanzada en Francia, Japón y Corea, está en fase de pruebas. Los incentivos por ahora han sido activados solo en Corea y Japón, y no en España y Francia. La plataforma espera que cada usuario pueda ganar alrededor de 1 euro diario.

El objetivo de TikTok es aumentar su popularidad entre usuarios de más edad. Los incentivos irán proporcionando puntos que podrán intercambiarse por propinas para los creadores favoritos o cheques regalo de Amazon, Paypal u otros servicios. TikTok Lite no estará disponible para menores de 18 años.

Ahora mismo, esta nueva app es simplemente una copia del TikTok tradicional. Solo un pequeño rayo la distingue en el logo y la palabra “Lite” en la pantalla de inicio. El resto es igual. Al acceder con una cuenta de usuario, los vídeos son los mismos que cada persona tiende a ver en la app original. La nueva aplicación valorará que los usuarios consuman contenido, que consigan altas de nuevos usuarios y otras acciones que mejoren los datos de uso de la plataforma.

TikTok ya había lanzado Lite en mercados emergentes con menos disponibilidad de uso de datos por internet, ya que esta aplicación consume menos tráfico de información. En España, Lite también consumirá menos datos: no permitirá ver ni emitir directos y no tendrá anuncios.

Según datos de 2024 del servicio de medición Data.ai, la comparación en descargas de TikTok de los principales países continentales europeos respecto a Estados Unidos es constantemente negativa. En EE UU, a pesar de la polémica sobre su futuro tras las amenazas de prohibición, sigue sin apenas variaciones entre los tres primeros puestos de aplicaciones más descargadas