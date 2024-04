Limarieri: «En Gualjaina tenemos la misma cisterna desde que se fundó el pueblo»

Marcelo Limarieri, intendente de Gualjaina, sostuvo sus críticas hacia la política del Gobierno Nacional y reveló que el pueblo conserva la misma cisterna de agua desde su fundación, y que no será renovada por las medidas adoptadas por Javier Milei.

«No puedo decir que estemos bien. Estamos complicados. Es muy difícil conseguir algo para cualquier tipo de programa, de idea o proyecto que uno quiera aplicar al desarrollo, al crecimiento. Ni hablar de la obra pública. La mirada centralista y de extrema derecha que tiene este gobierno nos ha dejado relegados y sin posibilidad de ninguna inclusión», dijo el jefe comunal, en diálogo con AzM Radio.

«Podemos ponerle toda la impronta y todas las ganas a nuestra gestión, pero la verdad es que necesitamos indefectiblemente del acompañamiento del Estado Provincial y del Nacional, dependiendo del tipo de obra que vayamos a llevar adelante», reconoció.

Por la suspensión de la obra pública y la distribución de fondos, «nos quedó colgada la obra de la ruta, que es fundamental y se había licitado. No se adjudicó y ahí está, no la van a hacer. Ya me informaron que no se va a realizar. También estaba licitada una nueva cisterna de agua, porque la que hoy existe en Gualjaina está desde cuando el pueblo se fundó«.

Limarieri no escondió su frustración: «Yo entré en 2015 y, desde el primer día, cada vez que tenía una reunión en Rawson con distintos gobernadores era ‘Necesito el asfalto’. Logré después de 6 años que se hiciera el proyecto, se llamara a licitación y se adjudicara. En el medio, un cambio de Gobierno que dice ‘La obra pública no sirve’«.