¿Está garantizado el Plan Invernal 2024 para las rutas de Santa Cruz?

Adriana Galbucera, secretaria general del Sindicato Vial en Santa Cruz, habló con TiempoSur sobre la paritaria y el ofrecimiento del ejecutivo que “parece una broma”. Dijo que hoy, ante la cercanía de la temporada invernal “los trabajadores viales deben ser la prioridad”, aunque en la administración vial no hay información sobre la planificación del Plan Invernal 2024. Pidieron por autoridades de economía en la reunión del próximo jueves.

El último acuerdo paritario entre el ejecutivo provincial y los trabajadores viales se dio el pasado mes de marzo cuando aceptaron una recomposición salarial del 30% en dos cuotas, para febrero y para marzo acumulado, y el aumento del fondo compensador que se actualizo en un 4%, con los haberes del mes de abril. Así lograron un 32% acumulado y, dependiendo del escalafón, con el fondo compensador algunos trabajadores alcanzaron incluso el 40%.

Galbucera, secretaria general del gremio vial, reafirmó que “los trabajadores viales hemos perdido el poder adquisitivo y lo que se ofrece no son aumentos de sueldos, por eso propusimos sentarnos todos los meses para recuperar salarios, pero nos juntamos esta semana y nos ofrecen un 5%”, y expuso: “Nosotros le hemos puesto el hombro a la situación, no estamos ajenos al contexto económico, le hemos dado tiempo a este gobierno, ya vamos a estar en mayo, pero esto parece una broma. Queda fuera de todo plano”.

En este sentido, manifestó que “en este momento puntual tenemos que decirle al gobierno provincial que preste atención, que ponga sobre el tapete la importancia de nuestro sector. Estamos a nada de empezar una temporada invernal, en una provincia donde siempre hay prioridades y las aplaudimos, pero hoy entendemos nosotros somos prioridad. Entendiendo que se vive una campaña de invierno”.

Respecto a la organización de la labor en rutas para el invierno, dijo: “No nos han dicho nada, nosotros le pedimos al ejecutivo un incremento salarial acorde a la situación económica que atravesamos, pero además que se revea el viatico de los compañeros que hoy es de 10 mil pesos. Con eso en zona norte te compras dos botellas de agua”, y sentenció: “A umbrales de comenzar la campaña invernal, la cual el gobierno dijo que lo va a hacer, faltan un montón de cosas. Solo hablamos de lo económico, pero no hay noción alguna de cómo será el Plan Invernal, no sabemos de indumentaria, de equipamiento, si los aleros a puntos. Supuestamente se avanza en la planificación del plan, pero no queda claro, ningún distrito está preparado”.

Consultada sobre si la paritaria vial podría condicionar el trabajo durante el invierno, adelantó: “Nosotros siempre hemos sido responsables. El plan invernal, el trabajador, se lo toma con mucho respeto. No permitirá que se cierre la ruta y si tiene que salir va a salir, pero no sé si está garantizado. La provincia no da información sobre esto. Confiamos que la mesa paritaria está abierta y que llegaran las respuestas que estamos solicitando. Vamos a seguir insistiendo”.