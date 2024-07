Comodoro vacunó a veteranos de guerra y trabajadores de la escombrera

En la Semana de la Vacunación en las Américas, la Secretaría de Salud de Comodoro Rivadavia llevó el servicio de inmunización a personas con factores de riesgo y a quienes no pueden asistir a los centros sanitarios. De esa forma, la vacunación alcanzó a los adultos mayores del Hogar Paulo VI, veteranos de guerra y sus familiares y trabajadores de la escombrera.

En el marco de la campaña de vacunación antigripal y distintas inmunizaciones preventivas antes de la época invernal, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Salud, continúa con el fundamental servicio de inmunización para alcanzar a la mayor cantidad de ciudadanos de la zona norte y sur de la ciudad.

Desde la Dirección de Enfermería Comunitaria comenzaron la semana pasada a trasladarse hacia los domicilios de las personas pertenecientes a la población objetivo que no pueden asistir a los vacunatorios, y de esta manera, poder facilitarles el acceso, la inmunidad y la tranquilidad de estar vacunados.

Este martes, los profesionales sanitarios concurrieron a la sede social de la Unión de Ex combatientes de Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, en el barrio Gas del Estado. Allí no solo pudieron vacunarse los ex combatientes, sino también sus familiares. Luego, la campaña que alcanza las vacunas antigripales, covid y neumonía, se extendió con los trabajadores de la escombrera municipal de Km. 17.

Al respecto, el director General de Enfermería, Eloy Barriga, explicó que la campaña se realiza en el marco de la Semana de Vacunación en las Américas (SVA), que es una iniciativa regional que tiene como objetivo promover la equidad y el acceso a la vacunación en todos los países de la Región de las Américas.

En ese contexto, el funcionario destacó que el principal objetivo “es acercar estas prácticas de inmunización a toda la comunidad. En esta oportunidad, nos trasladamos a vacunar a los ex combatientes de la zona norte, la escombrera y seguimos con la vacunación a domicilio”.

Asimismo, Barriga ponderó que la propuesta “surgió estratégicamente, con mucha convocatoria por parte de los adultos con patologías de factores riesgo tanto en la zona norte, sur y centro de nuestra ciudad”.

En ese mismo sentido, el director de Enfermería indicó que “todos los años trabajamos con instituciones, hogares de ancianos y con los ex combatientes que fueron más de 25 inmunizaciones de las distintas vacunas”.

Servicio puerta a puerta

El presidente de la Unión de Ex combatientes de Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur; Luis Agüero, puso en valor que fue “una muy buena jornada, se vacunaron varios veteranos con sus familiares y estamos muy agradecidos a la Secretaria y el Municipio, siempre nos tienen en cuenta para hacerlo extensivo con la comunidad”.

Asimismo, “para nosotros ha sido un placer recibirlos en esta nueva casa y que vayan a hacer este servicio puerta a puerta. Estamos orgullosos que nos tengan en cuenta, inclusive queremos este tipo de actividades se hagan con la comunidad, trabajar en redes en nuestro espacio amplio y cómodo”.

Agüero resaltó que además “pudimos charlar con la gente de Salud, que están interesados por la causa de Malvinas, y esta es una forma de malvinizar y hacer conocer las actividades que realizamos en esta institución”.