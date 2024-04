Alicia Dickenstein es la nueva directora de la Academia Nacional de Ciencias Exactas

La investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Alicia Dickenstein presidirá la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Argentina (ANCEFN). En el marco del 150 aniversario de la Academia se dio a conocer la designación de la primera mujer en presidir la institución.

Dickenstein es doctora en ciencias matemáticas por la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones Matemáticas “Luís Santaló”. Fue vicepresidenta del Comité Ejecutivo de la International Mathematical Union por el período 2015–2018 y desde 2019 se incorporó como Académica Titular de la ANCEFN.

“Creo que la ANCEFN tiene un rol importante en su capacidad de opinar, asesorar y efectuar recomendaciones referidas a temas de política científica y difusión de la ciencia, así como en la consolidación de acuerdos de colaboración a nivel nacional e internacional para contribuir al desarrollo de la ciencia en el país y a la interacción con otros países”, expresó Dickenstein. Además destacó la importancia de seguir dando a conocer a la sociedad la necesidad y valor de la ciencia, y resaltó la calidad y el reconocimiento internacional de la investigación argentina.

En 2017 recibió el Premio Consagración en Matemática de la Academia y en 2021 el Premio Internacional L’Oréal-UNESCO por su trayectoria en geometría algebraica. Ese mismo año, fue reconocida como “Personalidad destacada de la UBA”. En 2022 fue homenajeada por la Embajada de Francia en Argentina y el Institut français d´Argentine y en 2023 ganó el Premio Konex de Platino.

También Dickenstein es Fellow de la Society for Industrial and Applied Mathematics, Fellow de la American Mathematical Society, Doctora Honoris Causa del Royal Institute of Technology de Suecia y de la Universidad Nacional del Sur (UNS) de Argentina y obtuvo el Premio Internacional de la Academia Mundial de Ciencias (TWAS, por la sigla en inglés de The World Academy of Science) 2015 en Matemática. (Fuente: CONICET)