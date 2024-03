Taccetta: «Para mí no hay fines de semana, somos servidores públicos las 24 horas»

Matías Taccetta, intendente de Esquel, habló en AzM Radio sobre el estado en que se encuentra la ciudad y dijo que está comprometido al cien por cien con su trabajo y que su principal objetivo es propiciar la creación de empleo fomentando la inversión privada.



«La comunidad ve que hay compromiso. Estamos todo el día, todos los días. Para mí no hay fines de semana. La única manera de saber qué es lo que necesita la ciudad es escuchar y ver. Hay que circular por la ciudad para darse cuenta de qué cuestiones se están haciendo bien y cuáles hay que mejorar. Tenemos que ser servidores públicos las 24 horas», dijo.

Taccetta fue consultado por el entredicho que mantuvo con su antecesor, Sergio Ongarato, y le bajó el tono a la cuestión: «Yo no me enojo con nadie, ni me peleo con nadie. Se lo dije a Sergio cuando estuvimos en Madryn. En un discurso de casi una hora y media, le dediqué dos líneas a cómo estaba el municipio cuando llegamos a la intendencia. Fui parte del gobierno de Sergio durante muchos años, pero uno tiene que comunicarla a la sociedad en qué estado encuentra el municipio».

El intendente esquelence dice que sus fichas están puestas en la creación de puestos de trabajo. «No es fácil generar empleo en este país. Es difícil que alguien quiera emprender para contratar a alguien. Convencer al sector privado es nuestra tarea. Nosotros pensamos más como privado que como sector público, porque queremos generar la confianza para esas inversiones, como las turísticas, gastronómicas y deportivas, para las cuales propusimos al Concejo Deliberante una exención impositiva de veinte años», destacó.