Sandilo se reunió con Massa y Arcioni: qué pasará con el Frente Renovador

Alejandro Sandilo, presidente del Frente Renovador en Chubut, reveló que la fecha para el Congreso Nacional del partido ya fue definida y que, si bien aún no fue anunciada, será antes del 6 de abril, el día en que se reunirá el congreso provincial del partido massista.

Tras la contundente derrota de Massa en el ballotage presidencial, Sandilo reapareció públicamente en una entrevista con Pido la Palabra, en AzM Radio. «Tenemos que cumplir algunos requisitos administrativos que exige la Justicia Federal para poder continuar con el partido en condiciones, pero también trataremos cuestiones políticas. Dejamos que pasara un tiempo después de las elecciones, fue un año muy desgastante para el Frente Renovador«, aseguró.

La reunión del massismo chubutense será en Trelew. Allí se aprobará la iniciativa partidaria para instalar sedes del FR en distintas ciudades de la provincia, una deuda pendiente de un partido que creció de arriba hacia abajo, a raíz de la pertenencia del ex gobernador Mariano Arcioni al espacio que lidera Massa.

«El tema más importante que vamos a hablar en el congreso, por pedido de mucha gente del interior y las ciudades grandes de la provincia, es conformar los espacios locales, para que en cada ciudad haya una conformación local del partido, para que no todo dependa de Rawson«, explicó Sandilo.

El ex ministro provincial reveló una reunión con la conducción: «La semana pasada me reuní en Buenos Aires con (Mariano) Arcioni y con Sergio (Massa). No puedo adelantar la fecha porque aún no está anunciada, pero antes de nuestro congreso va a estar el Congreso Nacional del Frente Renovador, de donde saldrán los lineamientos políticos».

Por otro lado, Sandilo dijo que a pesar de la derrota en las elecciones nacionales, están «contentos, porque hubo gente que logró llegar a algún lugar gracias a nuestro partido, como los dos intendentes que fueron por la boleta nuestra, tenemos concejales, una diputada provincial. Por ser nuestra primera elección a nivel provincial, el resultado fue positivo».

«Lo bueno de todo esto, es que todo lo que está pasando, el Presidente de la Nación había dicho que lo iba a hacer. No está haciendo algo distinto a lo que dijo, ni mintió en campaña. Todo lo que está haciendo, lo dijo. Entonces, si la gente prefirió esto, por algo será«, deslizó.