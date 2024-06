Operativo antinarcóticos: secuestraron un frasco con marihuana

En la jornada de este sábado, el personal Policial División de Investigaciones y Narcocriminalidad de Puerto Deseado, junto a sus pares de la DDI Caleta Olivia, División Narcocriminalidad Caleta Olivia, División Análisis Criminal Z.N., División Apoyo Tecnológico Z.N., Sección Canes Pico Truncado, con participación del Jefe de Departamento de Investigaciones del Delito Organizado Zona Norte y fiscalizado por el Sr. Ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Cruz, procedieron a realizar distintos controles preventivos en el ejido urbano de la Localidad y sobre Ruta N°281, como así también en locales nocturnos.

Los controles vehiculares e identificación de personas se realizaron mediante uso del sistema Sifcop MiMinSeg, en los cuales se controló un total 457 vehículos y 574 personas identificadas.

En tanto que un control efectuado en calle Ameghino, entre Rivadavia y Sarmiento al efectuar control con el can antinarcótico “Kelev” sobre un vehículo Volkswagen Up conducido por un hombre mayor de edad. Al pasar el can realizó marcación positiva en puerta lado conductor, motivando la realización de diligencia procesal de requisa vehicular de urgencia, donde con testigos hábiles se constata un frasco de vidrio tapa azul que en su interior se observa una sustancia vegetal con características y aroma similar a cannabis sativa.

Ante el hallazgo el personal de la División Narcocriminalidad Caleta Olivia procedió a realizar las comunicaciones de estilo con el juzgado Federal con asiento en Caleta Olivia, quedando el sujeto a disposición del Magistrado interviniente.

Horas más tarde, cerca de las 21:30, se continuó con los controles, y esta vez fue sobre un rodado Peugeot 207 guiado por un hombre mayor de edad (D.M.J.G.) domiciliado en Caleta Olivia.

En esos momentos y al consultarse a la base digital policial del sistema MiMinSeg, mismo contaba con medida cautelar vigente librada por el Juzgado Federal de Caleta Olivia en relación infracción ley 23.737. Asimismo al efectuarse pasaje del can Kelev, arroja marcación positiva en el rodado y se procedió a realizar las correspondientes diligencias procesales de urgencia junto a los testigos hábiles, constatando en puerta del conductor, varias colillas incineradas con aroma característico de cannabis y sobre el asiento del conductor un envoltorio de nylon blanco cerrado (cocaína) y una bolsa pequeña con cierre hermético conteniendo sustancia vegetal con aroma y características a cannabis, motivándose la presencia de personal de la División Narcocriminalidad Caleta Olivia, quien procedió a efectuar las comunicaciones con el Magistrado Federal con asiento en Caleta Olivia.

Desde la sede judicial se dispuso el secuestro de la sustancia aludida, y el involucrado sea notificado de su comparando hacia esos estrados. Asimismo, fue convocado personal de Tránsito de la Municipalidad de Puerto Deseado en virtud de detectarse diferentes faltas en conductores por carecer de documentaciones.

También se realizó controles en locales nocturnos, con la colaboración de personal de la dirección de inspección General de Comercio Municipal.

En tanto que para el operativo con cobertura de Seguridad se contó con la colaboración de la Sección Infantería Zona Norte