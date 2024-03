Niños casta: por los recortes de Milei, peligran los Juegos Evita 2024

Diego González, secretario de Educación, Cultura y Deportes Municipalidad de Puerto Madryn, visitó los estudios de AzM Radio y contó cómo se vive desde la función pública el ajuste presupuestario pergeñado por el presidente Javier Milei.

«El Estado Nacional, en esta coyuntura, se va retirando y la municipalidad siempre es el último gran fusible, por eso uno tiene que estar más cerca aún de la gente. Gustavo (Sastre) dispone que estemos más a la altura y que vayamos por más. En mi caso, de vez en cuando me hace saber que es mi cuarta gestión y que eso se tiene que notar», aseguró.

González explicó lo difícil que es no tener interlocutores en Nación: «Hoy, en áreas que son de mi injerencia y que están en el nivel Nacional, no hay con quién hablar. Entonces, es difícil que ni siquiera te registren. Hoy Nación tiene un ministro de Turismo, Deportes y Medio Ambiente, pero no tiene subsecretario de Deportes«.

Al respecto, en referencia a Ricardo Schlieper dijo que «hubo uno que asumió, empezó a dar ciertas pautas de qué programas continuarían y cuáles no, y a los veintiún días asumió Daniel Scioli y ese subsecretario renunció. Hoy, 7 de marzo, Scioli no designó a nadie y no sabemos qué va a pasar con los Juegos Evita«.

El funcionario de Madryn explicó que «antes, por lo general, en abril ya estábamos haciendo la etapa local y a mitad de año, la zonal. No dan los tiempos, y cada vez dan menos. No sabemos cómo reacomodarnos: hacer una competencia local puede ser una opción, pero esto es una incertidumbre total«.