Mario Rodríguez se alista para el Mundial de Masters

El atleta master Mario Rodríguez se encuentra en la etapa de preparación general de cara a este 2024, donde tendrá como gran objetivo el Campeonato Mundial Master Gotemburgo 2024 en agosto.

El corredor comodorense estará en Suecia participando la media maratón, también en 10K, 8K cross y 5K pista.

Mario Rodríguez participará del Mundial en Suecia

“El Mundial es en Gotemburgo en agosto. Ya inicié la preparación y para julio estaré yendo a Cachi (Salta) para la preparación final”, comentó el atleta Mario Rodríguez, que transita su plena preparación para la importante competencia junto a su equipos, conformado por el profe Ángel Da Luz Pereira, con la asistencia del kinesiólogo Walter Ríos y la nutricionista Valeria Soplanes.

“Para el Mundial estoy inscripto para los 5K de pista, 10K de calle, 8K cross y la media maratón (21K), que serán en ese orden. A medida que avanza la competencia y cómo se siente el físico optaré por hacerla o no, pero en principio, por la preparación que haré, voy a estar en las cuatro, con un promedio de una competencia cada cuatro días aproximadamente”, sostuvo.

Vale destacar que junto a Mario Rodríguez también participará el comodorense Horacio Sturzenbaum, inscripto para los 100m y 200m, entrenado por el profe Rodrigo Pérez.

“Tengo el acompañamiento, como a lo largo de casi toda mi carrera, del Ente Comodoro Deportes. Esta vez no es la excepción y estoy totalmente agradecido. También otra gente que a lo largo de mi carrera me ha ayudado, como Marcelo Finlez, Marcelo Agrello, todo mi grupo. No me quiero olvidar del licenciado Walter Ríos quien ha sido un puntal muy importante no solo en la recuperación sino en lo personal, porque ha habido un acompañamiento total de él. También muchísima gente que acompaña desde el anonimato, pero que está presente, como así también todo Team Treno”, cerró.