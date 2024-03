Las imágenes falsas creadas con IA llegaron a las campañas

La cadena BBC Panorama de Estados Unidos denunció que los partidarios del ex presidente Donald Trump han estado creando y compartiendo imágenes falsas de votantes negros generadas por inteligencia artificial (IA) para alentar a los afroamericanos a votar por los republicanos.

BBC Panorama descubrió decenas de deepfakes que mostraban a personas negras apoyando al mandatario, quien aspira a regresar a la Casa Blanca en los comicios de finales de este año.

Si bien Trump ha llamado abiertamente a los votantes negros, que fueron clave para la victoria electoral de Joe Biden en 2020, no hay evidencia que vincule directamente estas imágenes con la campaña de Trump.

El cofundador de Black Voters Matter, un grupo que anima a los negros a votar, dijo que las imágenes manipuladas estaban impulsando una «narrativa estratégica» diseñada para mostrar a Trump como popular en la comunidad negra.

Las imágenes falsas de partidarios negros de Trump, generadas por IA, son una de las tendencias de desinformación emergentes de cara a las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre.

A diferencia de 2016, cuando hubo evidencia de campañas de influencia extranjera, las imágenes generadas por IA encontradas por la BBC parecen haber sido creadas y compartidas por los propios votantes estadounidenses. Uno de ellos fue Mark Kaye y su equipo en un programa de radio conservador en Florida.

Crearon una imagen de Trump sonriendo con sus brazos alrededor de un grupo de mujeres negras en una fiesta y la compartieron en Facebook, donde Kaye tiene más de un millón de seguidores. Al principio parece real, pero si se mira más de cerca, la piel de todos es demasiado brillante y les faltan dedos en las manos, algunos signos reveladores de imágenes creadas por IA.

El locutor de radio Mark Kaye le dijo a la BBC que es problema del individuo si su voto se ve influenciado por imágenes de IA. Kaye había publicado un artículo sobre votantes negros que apoyaban a Trump y le adjuntó esta imagen, dando la impresión de que todas estas personas apoyan la candidatura del expresidente a la Casa Blanca.

En los comentarios en Facebook, varios usuarios al parecer creyeron que la imagen de IA era real. «No estoy afirmando que sea cierta. No estoy diciendo: ‘Oye, mira, Donald Trump estuvo en esta fiesta con todos estos votantes afroamericanos. ¡Mira cuánto lo aman!'», dijo.

«Si alguien vota de una manera u otra por una foto que ve en una página de Facebook, es un problema de esa persona, no de la publicación en sí».

Otra imagen de IA ampliamente vista que encontró la investigación de la BBC muestra a Trump posando con votantes negros en un porche. Originalmente había sido publicada por una cuenta satírica que genera imágenes del expresidente, pero solo obtuvo una amplia atención cuando se volvió a publicar con una nueva leyenda que afirmaba falsamente que Trump había detenido su caravana para encontrarse con estas personas.

Esta imagen fue muy vista en redes sociales con una leyenda que decía que Trump había detenido su caravana para posar con estos hombres.

Una encuesta reciente del New York Times y Sienna College encontró que en seis estados indecisos clave, el 71% de los votantes negros respaldarían a Biden en 2024, una fuerte caída desde el 92% a nivel nacional que lo ayudó a ganar la Casa Blanca en las últimas elecciones.

Albright dijo que las imágenes falsas eran consistentes con una «narrativa muy estratégica» impulsada por los conservadores -desde la campaña de Trump hasta personas influyentes en línea- diseñada para ganarse a los votantes negros.

Están dirigidas particularmente a los jóvenes negros, que se cree están más abiertos a votar por Trump que las mujeres negras.

El lunes, MAGA Inc, el principal comité de acción política que respalda a Trump, lanzará una campaña publicitaria dirigida a los votantes negros en Georgia, Michigan y Pensilvania.

Las tácticas de desinformación en las elecciones presidenciales de Estados Unidos han evolucionado desde 2016, cuando ganó Donald Trump. En aquel entonces, hubo intentos documentados por parte de potencias extranjeras hostiles, como Rusia, de utilizar redes de cuentas falsas para tratar de sembrar división y plantar ideas particulares.

En 2020, la atención se centró en la desinformación local, en particular las narrativas falsas de que las elecciones presidenciales fueron robadas, que fueron ampliamente compartidas por usuarios de redes sociales con sede en Estados Unidos y respaldadas por Trump y otros políticos republicanos.

Ben Nimmo, quien hasta el mes pasado era responsable de contrarrestar las operaciones de influencia extranjera en Meta -empresa propietaria de Facebook e Instagram- dijo que la confusión creada por falsificaciones como éstas también abre nuevas oportunidades para gobiernos extranjeros que podrían intentar manipular las elecciones. «Cualquiera que tenga una audiencia sustancial en 2024 debe empezar a pensar: ¿cómo puedo examinar todo lo que me envían? ¿Cómo me aseguro de no convertirme, sin saberlo, en parte de algún tipo de operación de influencia extranjera?» afirma Nimmo.

Agrega que los usuarios y plataformas de redes sociales son cada vez más capaces de identificar cuentas automatizadas falsas, por lo que a medida que se vuelve más difícil crear una audiencia de esta manera, «las operaciones intentan apropiarse de personas reales» para aumentar el alcance de información divisiva o engañosa. «La mejor opción que tienen es intentar hacer llegar [su contenido] a través de un influencer. Es cualquiera que tenga una gran audiencia en las redes sociales», dijo.

Nimmo indica que le preocupaba que en 2024 estas personas, que pueden estar dispuestas a difundir información errónea a sus audiencias, puedan convertirse en «vectores involuntarios» de operaciones de influencia extranjera.

Estas operaciones podrían compartir contenido con los usuarios, ya sea de forma encubierta o abierta, y alentarlos a publicarlo ellos mismos, por lo cual parecerá parece provenir de un votante estadounidense real, dijo.

Todas las principales empresas de redes sociales cuentan con políticas para abordar posibles operaciones de influencia, y varias, como Meta, propietaria de Facebook e Instagram, han introducido nuevas medidas para lidiar con el contenido generado por IA durante las elecciones.

Los principales políticos de todo el mundo también han destacado este año los riesgos del contenido generado por IA.

Las narrativas sobre el robo de las elecciones de 2020, que se compartieron sin ninguna evidencia, se difundieron en línea con publicaciones simples, memes y algoritmos, no con imágenes o videos generados por IA, y aun así resultaron en el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero.

Esta vez, hay toda una nueva variedad de herramientas a disposición de los partidarios