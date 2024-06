La Juventud Radical respaldó públicamente a Martín Lousteau luego de su voto en contra del DNU que desregula la economía en la sesión realizada en el Senado. Bajo el lema “Reformas sí, pero a no a través de un DNU inconstitucional”, la agrupación juvenil del partido centenario aseguró que los “cambios estructurales” que el país necesita no pueden imponerse a través de un DNU.

La JR indicó que, si bien el decreto dictado por el Gobierno cuenta con algunas reformas “necesarias, urgentes y positivas”, existen muchas otras “innecesarias, no urgentes y perjudiciales” para los argentinos.

El DNU fue rechazado ayer con 42 votos en contra y 25 a favor. Lousteau y Pablo Blanco fueron los senadores radicales que votaron en contra de la reforma.

“Somos parte de un partido esencialmente reformista que está dispuesto a debatir los cambios que el país requiere, pero debemos hacerlo responsablemente y no con un megadecreto que extorsiona y ata de manos a los legisladores, pretendiendo llevar al Congreso y al país a una lógica del todo o nada, continuando así el camino que inició el kirchnerismo y que nos llevó a la situación en la que nos encontramos”, indicaron desde la Juventud Radical.

Además, agregaron que la UCR no debe caer en la “trampa” a la que quieren llevar “ambos extremos populistas” que han construido una Argentina “pendular y decadente”.

“Como radicales, tenemos la oportunidad de contribuir a salir de ese péndulo y a lograr reformas estructurales posibles y sostenibles en el tiempo, como así también la misión de defender la Constitución, la democracia, la república y el federalismo”, concluyeron.

Polémica dentro de la UCR

“El decreto es inconstitucional de arriba para abajo, ni siquiera los propios considerandos del decreto explican cuál es la necesidad o la urgencia”, aseguró esta mañana el presidente de la UCR para explicar su voto en la sesión de ayer.

Y añadió: “¿Cuántos radicales han escuchado ustedes llenarse la boca con el estado de derecho, la república y la institucionalidad? ¿Y a muchos del PRO que dicen que eso es fundamental para el desarrollo? Ahora resulta que no. Desde el principio, apenas Milei mandó el DNU, el partido radical dijo ‘mande una ley espejo porque esto no puede ser aprobado así’. Como Milei no la mandó, dos radicales, Carolina Losada en el Senado y Martín Tetaz en Diputados, mandaron ellos una ley espejo para que se pueda votar por parte. Hay presentados proyectos de ley de casi todas las cosas que tiene el DNU, pero tampoco quieren tratar las leyes”.

En el sentido contrario, los mandatarios Gustavo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), el presidente de la bancada radical en la Cámara de Diputados, Rodrigo De Loredo, y el titular del bloque en el Senado, Eduardo Vischi, firmaron una declaración expresando su posición a favor de las reformas que plantea el presidente Javier Milei.

Con la firma ausente del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, los funcionarios fueron contundentes: “La Argentina necesita de acuerdos y consensos que nos permitan sacar a nuestro país del estancamiento y decadencia que nos sometió el kirchnerismo durante años. Respetamos el camino que eligieron los argentinos en las elecciones del año pasado con un claro mandato de cambio y vamos a contribuir con las herramientas justas y necesarias que el gobierno necesita para avanzar en su plan de gestión”.

Fuente: Infobae.