Hoy comienza el Mundial de Futsal C20 con Argentina ante Ecuador

Esta noche, desde las 21 horas, comenzará a jugarse en Comodoro Rivadavia, el Mundial C20 de Futsal, que tendrá lugar hasta el próximo 22 de marzo en la ciudad petrolera.

Argentina debutará en el certamen ante Ecuador, en un cotejo que genera gran expectativa entre los amantes de este deporte.

Comienza a vivirse el futsal en Comodoro

La Selección Argentina C20 tendrá finalmente el debut en el Mundial de Futsal C20, este sábado a las 21:00 en el Club Huergo ante su par de Ecuador.

Para el elenco local el certamen internacional continuará el domingo a las 19:00 con el encuentro ante Colombia, y el lunes a las 21:00 ante Chile, cerrando su participación en fase regular el martes a las 20:00 ante Brasil.

El miércoles cierran fase Ecuador-Chile y Colombia-Brasil, en tanto que el jueves serán las semifinales y el viernes el cierre de la competencia con el tercer puesto, final y premiación.

Habrá transmisión oficial por Streaming a través del canal de YouTube Comodoro Deportes.

FUTSAL -Copa Mundial de Futsal FIFUSA C20

Comodoro 2024

Lugar: Complejo Huergo

Sábado 16 de marzo

21:00 Argentina vs. Ecuador

Domingo 17 de marzo

19:00 Argentina vs. Colombia

21:00 Chile vs. Brasil

Lunes 18 de marzo

10:00 Colombia vs. Chile

19:00 Ecuador vs. Brasil

21:00 Argentina vs. Chile

Martes 19 de marzo

18:00 Ecuador vs. Colombia

20:00 Argentina vs. Brasil

Miércoles 20 de marzo

18:00 Ecuador vs. Chile

20:00 Colombia vs. Brasil

Jueves 21 de marzo

Semifinales (19:00 y 21:00)

Viernes 22 de marzo

18:00 3º Puesto

20:00 Final