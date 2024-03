El FRACh apoya a Menna para presidir la UCR y pide «no decir todo que sí»

Orlando Vera, referente del Frente Radical Amaya (FRACh), fue consultado sobre su apoyo público al vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, para la presidencia de la Unión Cívica Radical provincial, y dijo que «hay que tener en cuenta el contexto histórico».

«Lo que yo planteo son perfiles. Lo que tenemos que tener en cuenta es en qué contexto histórico estamos. El radicalismo, después de veinte años está conduciendo los destinos de varias ciudades, y a nivel provincial estamos integrados en el gobierno. Logramos cortar con una continuidad de espacios justicialistas», analizó.

Por eso, llamó a «fortalecer esta construcción. Eso no quiere decir que tengamos que decir que sí a todo al gobierno. Queremos fortalecer la mirada, ser una polea de transmisión de situaciones que tengan que ver con que no se agote la cuestión en el gobierno. Los partidos tienen que tener vida y propuestas propias».

En diálogo con AzM Radio, Vera aseguró que el radicalismo no tiene que ser presidencialista: «Los partidos políticos no dependen de una sola persona. Acá tenemos que hablar del cuerpo, no solamente de la cabeza, y eso es responsabilidad de todo el partido, no solamente de la conducción. Tiene que estar integrado por personas de la totalidad de la provincia«