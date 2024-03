Desde Provincia presentaron la campaña antigripal 2024

La Secretaría de Salud de Chubut realizó este jueves el lanzamiento oficial de la “Vacunación Antigripal 2024”. En el marco de la campaña, se prevé aplicar esta vacuna a más de 100.000 personas de toda la provincia que están comprendidas dentro de los grupos de riesgo, para reducir las complicaciones, hospitalizaciones, secuelas y muertes ocasionadas por la infección del virus influenza en la población.

El acto se desarrolló en el Hospital Subzonal “Santa Teresita” de Rawson y fue encabezado por el secretario de Salud, Sergio Wisky, quien estuvo acompañado por otros integrantes del Gabinete Provincial: el ministro de Educación, José Luis Punta; y el presidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS), Rodrigo San Martín.

A su vez, estuvieron presentes el subsecretario de Gestión Institucional, Martín Pérez; la directora provincial de Patologías Prevalentes y Epidemiología, Mariela Brito; el director del Hospital de Rawson, Sebastián Restuccia; la referente provincial del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Daniela Carreras; y la referente del vacunatorio central del nosocomio capitalino, Sandra Villarroel.

En el marco del lanzamiento, Wisky no solo se vacunó contra la gripe, sino que también aprovechó a aplicarse la vacuna antitetánica. Mientras que el ministro de Educación también recibió la vacuna antigripal y actualizó su registro de vacunación.

Además, y marcando el inicio de la campaña, las vacunadoras del Hospital “Santa Teresita” inmunizaron contra esta enfermedad a un grupo de adultos mayores de casas tuteladas de la localidad, que fueron especialmente invitados para la ocasión.

Grupos de riesgo

La vacunación antigripal está dirigida a los siguientes grupos de riesgo: el personal de salud; las personas gestantes, en cada embarazo y en cualquier trimestre de la gestación; las personas puérperas, hasta el egreso de la maternidad, con un máximo de 10 días, si no recibieron la vacuna durante el embarazo; y los niños y las niñas de 6 a 24 meses de edad.

Así como a las personas de 2 y 64 años que tengan factores de riesgo, quienes deben presentar la documentación que los acredite, excepto en el caso de la obesidad; y las personas de 65 años y más, que no requieren indicación médica para recibir la vacuna.

También está contemplado el personal estratégico cuyo desempeño es clave para mantener las funciones esenciales, por ejemplo, las fuerzas de seguridad del Estado.

Importancia de la Vacunación

Al respecto, la directora provincial de Patologías Prevalentes y Epidemiología, Mariela Brito, resaltó que “las vacunas constituyen uno de los elementos esenciales de la salud pública”, y explicó que “a través de la estrategia de la vacunación se han podido contener brotes epidémicos, como sucedió en la pandemia de Covid-19, lograr el control y la eliminación de enfermedades bacterianas y virales, y hasta la erradicación de dos enfermedades a nivel mundial, como la Viruela y la Poliomielitis”.

“La vacunación significa no sólo la protección individual de la persona que se vacuna, que gracias a la inmunización que le confiere la vacuna pasa a tener una menor susceptibilidad a la infección, sino la protección de toda la comunidad”, expresó Mariela Brito, añadiendo que “por eso decimos que la vacunación es un acto solidario hacia aquellos que no pueden vacunarse (inmunocomprometidos) o no tienen aún la edad para hacerlo”.

Por su parte, la referente provincial del Programa de Inmunizaciones, Daniela Carreras, indicó que “la vacunación antigripal debe efectuarse en forma oportuna, antes del comienzo del invierno, la etapa de mayor circulación del virus influenza”, y recordó que también se trata de “una oportunidad para que los equipos de salud le ofrezcan a la comunidad otras vacunas disponibles en el Calendario Nacional de Vacunación y recuperen esquemas atrasados”.

Algunas de las vacunas que, según cada grupo de riesgo, los equipos de salud pueden aplicar junto a la antigripal son las vacunas contra el Neumococo, la Tos Convulsa (Coqueluche), el Covid-19 y el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), y la vacuna Triple Bacteriana Acelular, precisó Daniela Carreras.

Desafío de salud pública mundial

La Gripe sigue siendo uno de los mayores desafíos de salud pública del mundo. Según estadísticas internacionales, se estima que cada año hay 1.000 millones de casos en todo el mundo, entre 3 y 5 millones de casos graves, y entre 290.000 a 650.000 muertes respiratorias relacionadas con la influenza.

Las vacunas contra la gripe estacional se vienen utilizando desde hace más de 60 años e inmunizan contra las tres cepas circulantes más prevalentes cada año. En tal sentido, la vacunación es la mejor forma de reducir la probabilidad de padecer gripe grave y de contagiarla a los demás. Evitar la gripe significa evitar costos añadidos en atención médica y pérdidas de ingresos por no ir a trabajar o a la escuela.

Cabe destacar que la vacunación antigripal está disponible, de manera gratuita, para las personas comprendidas dentro de los grupos de riesgo en los 140 vacunatorios de la provincia.