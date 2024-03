Concejales de Juntos por el Cambio aseguran que “hay un desmanejo muy grande en Servicoop”

Los ediles madrynenses de Juntos por el Cambio brindaron en la mañana de este martes una conferencia de prensa para demostrar su descontento con la actual conducción de la Cooperativa Servicoop e indicaron que el incremento que se vio reflejado en las últimas facturas “no corresponde en su totalidad a la disposición de la Secretaría de Energía de Nación”.

En primer término, el concejal Hernán Pereira comunicó que las dos marchas que están previstas para el miércoles por la mañana no fueron fogoneadas por ellos, sino que por el contrario, “la convocan gente que desconocemos. Son autoconvocados que no tienen afiliación política”, dijo.

Por otro lado, criticó que “la Cooperativa no informa de la forma que debería. No corresponde echarle toda la culpa al gobierno nacional ya que los aumentos de energía que vienen en la boleta no se están pagando en su totalidad”.

Seguidamente, Pereira hizo “hincapié en el desmanejo importante que hay en Servicoop. El 30% de los usuarios de energía eléctrica en Puerto Madryn no pagan la luz” y luego sostuvo que “estamos pagando la energía a quienes se las regala” en relación a aquellas personas que se encuentran “colgados”.

Por otro lado, crítico los sueldos “abultados que tienen los integrantes del Consejo, de los cuales no hay mucha información. Nosotros cobramos como conejales cerca de un millón y medio”.

“Hay negocios que están cerrando porque no pueden pagar la factura este mes. Para peor es que el mes que viene va a ser aún mayor el aumento”, comentó.

Por su parte, la concejala de extracción radical, Lorena Moreno, comentó que “no hay familia que pueda soportar un incremento de este porcentaje. Se proyecta un 70%. La realidad es que nos preocupa la situación y acompañamos esta necesidad de los vecinos de manifestarse”.