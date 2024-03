Ángela Leiva y un nuevo desafío en su carrera: de la cumbia al rock en un musical en la calle Corrientes

Pasión de sábado, el conocido programa de la movida de cumbia del país. Desde entonces, su figura se hizo muy popular y querida por el público, tanto que sus seguidores la ubican en el mismo peldaño del podio que a Gilda y a Karina, la princesita Ángela Leiva es una de las máximas representantes de la música tropical. Su carrera profesional comenzó a los 18 años cuando ganó un concurso de canto en, el conocido programa de la movida de cumbia del país. Desde entonces, su figura se hizo muy popular y querida por el público, tanto que sus seguidores la ubican en el mismo peldaño del podio que a Gilda y a Karina, la princesita . La reina de la canción, la apodaron y ella se tomó ese apelativo con mucha seriedad.

Ángela suele contar que no le gusta encasillarse. Hace unos meses, en una entrevista con Infobae reveló el estilo de música que hace. “Yo considero que hago una cumbia romántica. Que sí, que está fusionada. Y a veces hago lo que se me canta también, porque un día te hago cuarteto, otro día te hago cumbia, otro una balada”.

En ese contexto, y siempre dispuesta a tomar nuevos desafíos, aceptó ser la protagonista del musical School of Rock, la pieza teatral que se verá en el Teatro Gran Rex desde el próximo 20 de junio. En diálogo con Teleshow, la artista contó cómo se prepara para esta nueva experiencia.

“La verdad es que todavía no tuve muchos ensayos, simplemente me preparé para mi audición”, comenzó diciendo Ángela en una comunicación telefónica. Luego, confesó sus nervios ante este desafiante paso en su carrera. “La pasé muy mal, porque estaba muy nerviosa y fue espectacular ver cómo todo el mundo del equipo de School confiaba en mí y estaba con una expectativa muy alta sobre mí y yo estaba totalmente nerviosa y miedosa de que me iba a salir todo mal. Pero la verdad es que lo pude hacer”.

Más adelante, habló sobre sus ganas de incursionar en este nuevo terreno. “Tuve una pequeña preparación previa, con el coach vocal de la obra, Seba Mazzoni. Las canciones que tiene mi personaje son súper difíciles y, sobre todo, novedosas para lo que yo hago, para lo que yo canto siempre, entonces también estaba nerviosa desde ese lugar, del artista, de decir ‘bueno, salgo de mi zona de confort y hago algo maravilloso que por suerte me salió bien, así parece”, expresó entusiasmada. “Siempre tuve ganas de hacer un musical porque siempre me pareció algo totalmente completo a nivel artístico. Hace algunos años que me vengo preparando desde el baile, desde la actuación, desde el canto para llegar a hacer un proyecto como este y me encanta debutar con School of rock, me encanta ser parte de esta mega producción y está buenísimo este mundo de las comedias musicales”, agregó.

Luego, Ángela dio detalles de sus próximos planes de trabajo. Según cuenta, ella se prepara “con muchas ganas y ansiedad”, pero también tiene varias cosas que hacer antes de comenzar con los ensayos generales del musical. “Eso me tiene entretenida, pero realmente creo que ahora que me voy de viaje por 20 días voy a estar pensando mucho en School y esperando este debut con muchas ansias. Este año viene muy cargado para mí. Además de este hermoso proyecto, tengo una gira por los 15 años de mi carrera a nivel nacional en todos los teatros del país. Y bueno, también este proyectazo tremendo que obviamente me va a tener demasiado ocupada. Y después, para fin de año, también estamos preparando algo muy lindo, siempre en el marco de estos 15 años y me pone muy feliz estar siempre haciendo cosas y, sobre todo, siempre probando cosas nuevas. School of Rock es algo nuevo para mí y lo encaro con muchas ganas”, cerró la artista que encarnará a Rosalie Roz Mullins, la directora del colegio Horace Green.

Cabe destacar que este proyecto teatral, School of Rock, el musical en Buenos Aires, llegará a la calle Corrientes luego del éxito mundial de sus producciones en Nueva York, Londres, China, Australia, Nueva Zelanda, San Pablo, Sudáfrica, Madrid y Corea. Se podrá disfrutar de un musical para toda la familia con una gran apuesta de producción nacional que estará formada por tres elencos de 39 niños y niñas que actuarán, bailarán y tocarán distintos instrumentos en vivo.