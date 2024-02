Merino: “Tenemos que estar juntos para mejorar Trelew”

El intendente de Trelew, Gerardo Merino, firmó con el titular del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), Alfredo Béliz, un convenio mediante el cual el Municipio dispondrá de recurso humano para que el gremio ofrezca apoyo a los hijos de los afiliados durante el período escolar.

Además, el sindicato habilitó la biblioteca SEC TW, emplazada en Mitre y Gales; y entregó kits escolares. En este contexto, Merino afirmó que “van a encontrar en mí, un intendente que apoyará estas actividades, eventos y políticas constructivas” y luego remarcó que “el camino es gestionar y construir”.

En la ocasión, el intendente señaló que “estamos compartiendo un momento de construcción, tenemos que celebrar que vamos a iniciar las clases con calendario completo, desde el 4 de marzo”.

Además, Merino felicitó al titular del SEC Alfredo Béliz. “Cuando se observa que otras instituciones y espacios políticos, gestionan, trabajan y aportan a la sociedad, ése es el camino”, dijo.



Remarcó que “se vienen momentos difíciles”, y que Béliz “es uno de los que entienden que tenemos que estar juntos para mejorar a Trelew”. En este aspecto, también agregó que “hay dos o tres que critican mediáticamente, que se llaman ser opositores pero que no construyen nada, ni aportan. Y eso no suma”.



Celebró que “estemos inaugurando una biblioteca y firmando un convenio con el sindicato”. Amplió que “no hablamos de políticas o banderías partidarias, sino de Trelew, de los trabajadores, de desarrollo económico, de hacer eventos. Si trabajamos juntos, no tengo dudas que vamos a salir adelante. Los invito a seguir por este camino”.



La educación, la llave del crecimiento



Por su parte, el titular del SEC, indicó que “vamos a hacer lo posible para que la educación sea esa la llave del crecimiento y que no haya impedimentos para los chicos”.

Con relación a la firma del convenio al que se arribó con la Municipalidad, manifestó que “le permite al gremio tener profesores todo el año», y remarcó su importancia ya que «todo lo inherente a la educación nos interesa”.