Llegó a Madryn el crucero de la polémica en Malvinas

Luego de su polémico paso por las Islas Malvinas, en la mañana de este miércoles 21 de febrero amarró sobre el lado sur del Muelle Comandante Luis Piedra Buena de Puerto Madryn el crucero Norwegian Star.

El navío fue protagonista hace unos días de un controvertido incidente cuando su capitán, Luigi Gentile, prohibió el desembarque de 800 pasajeros argentinos en las Islas Malvinas. Al respecto, una tripulante indicó que los turistas habían hecho “260 cruces” para honrar a los soldados fallecidos durante la guerra con Gran Bretaña de 1982, pero el capitán prohibió el desembarco debido a la situación climática que se había presentado.

Bajo ese contexto, Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, repudió el incidente ocurrido el 1 de febrero indicando que los pasajeros iban a desembarcar para visitar el Cementerio de Darwin y homenajear a los caídos en dicha conmemoración. El hecho fue revelado por la abogada Elizabeth Márquez, presidente de la Asociación Civil Conciencia en Unión Vida y Verdad, quien iba a bordo de la nave e hizo público lo ocurrido por medio de una carta abierta enviada a la prensa.

El día anterior al arribo a las islas, el capitán comunicó por altoparlantes que había decidido cancelar la parada prevista en Malvinas debido a que las condiciones climáticas no serían favorables para el desembarco. “El comunicado generó convulsión dado que no comprendíamos como era esto posible. Comenzaron los reclamos, solicitudes de explicaciones y se cantó el himno en lo que sería el atrio del barco, corazón del mismo y espacio que es paso casi obligatorio permanente”, añadió Márquez. La abogada también expresó que, en esa circunstancia, el capitán Gentile “cambió la explicación”, al sostener que si bien el clima no estaba mal por la mañana, “podía empeorar por la tarde” y agregó como argumento que “habían desembarcado los pasajeros de otros dos cruceros” y que la logística del puerto tornaba imposible el traslado a tierra de tanta gente en las lanchas disponibles.



Quinta recalada en Madryn

Esta es la quinta vez que el Norwegian Star recala en Puerto Madryn, en esta oportunidad llega transportando 2.285 pasajeros y 967 tripulantes a bordo. Viene del puerto uruguayo de Montevideo y prevé permanecer en la zona hasta las 17 horas de hoy.

El Norwegian Star, con sus 296 metros de eslora y 38 de manga, ya visitó Puerto Madryn anteriormente en cuatro oportunidades esta temporada, restándole aún dos recaladas más. La próxima visita que tiene prevista es para el día 6 de marzo y ese día compartirá muelle con el imponente Celebrity Eclipse, coincidiendo así los dos buques más grandes de la temporada.