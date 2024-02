La Corte de Apelaciones de Nueva York trata los embargos contra Argentina

La Argentina tendrá este viernes un nuevo capítulo ante la Justicia de Estados Unidos por el default del 2001, cuando la Corte de Apelaciones del distrito sur de Nueva York trate a las 13 de Buenos Aires el caso de los fondos Master Value y Trinity Investments que, entre otros, buscan incansablemente activar y ejecutar embargos de bienes en contra del país.

Esa Corte de Apelaciones determinó una audiencia de carácter público que tratará sobre bienes que podrían ser embargables para el país, según una nota oficial emitida el 30 de enero.

La Corte también aclaró que habrá detalles en relación de ciertos bienes que podrían ser embargables, que permanecerían bajo el carácter estrictamente confidencial, debido a la sensibilidad de la información.

El consultor y experto en estos litigios Sebastián Maril consideró que «finalmente tendremos una muy buena idea, aunque no exacta, sobre cuáles son los activos que la Justicia de Estados Unidos autorizó pero declaró confidenciales por su importancia», expresó a través de la red social X.

Aún litigan

Master Value y Trinity Investment son dos de los pocos fondos que aún litigan en contra el país por el caso del default de 2001 y que decidieron quedar al margen, como holdouts, luego de que el ex presidente Mauricio Macri acordó un arreglo millonario con los mayores fondos demandantes contra el país de entonces, por un valor total de US$ 16.000.

En el 2020 estos holdouts lograron un fallo a favor, de primera instancia de la jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, y que sentenció que el país debía pagar en total US$ 224,2 millones a dos fondos, que no entraron ni en los canjes de reestructuración de 2005 y ni en el 2010, con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, respectivamente, ni cerraron un acuerdo en 2016 con Macri.

La Argentina apeló ese fallo, cuyo importe final sigue agrandándose a medida que pasa el tiempo en función de los intereses, y ahora se enfrenta a estos dos fondos y otra lista de acreedores menores, que aún buscan por el mundo activos embargables y sacar provecho con los títulos en del default del 2001.