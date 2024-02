La conducción de YCRT sigue sumando críticas en Santa Cruz

El diputado provincial y exinterventor de YCRT, Daniel Peralta, se refirió a la situación de la empresa y la visita a la Cuenca Carbonífera del nuevo responsable a cargo de la misma, Thierry Decoud, designado desde el orden nacional.

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Peralta expresó: «Nosotros dejamos tres frentes operativos y con eso los mineros sacaron 5.000 toneladas promedio por semana, en septiembre y octubre«.

«Si el plan es solamente exportar el carbón, ¿cuál es el plan? ¿Cuánto van a producir los tres frentes? ¿Cómo deben funcionar los frentes, el ramal, la locomotora? ¿Está previsto otro plan de inversión?», se interrogó el exgobernador de la provincia.

Prosiguió, señalando: «La empresa genera energía, siempre y cuando, CAMMESA genere un contrato comercial. Depende cómo mires la empresa como unidad de negocios».

«Esa empresa es del Estado y tenemos un presidente que dice que el Estado debe desaparecer», aseguró Peralta.

Y continuó, enumerando lo que fue su paso por el yacimiento: «Lo que produjo YCRT en mi gestión fue notable. Están los libros de mina, nos hemos cansado de subir videos de la planta depuradora trabajando hasta cuatro veces por semana generando carbón».

«No creo en las buenas intenciones. Si el tema es que no pierda plata, me parece que con este proyecto -que no lo conozco y esperamos conocerlo- sino genera un plan creíble, cómo van a extraer la cantidad de toneladas. Sería bueno escuchar y de qué manera, con cuántos mineros, con cuanta reconversión. No me cierra».

Respecto a la presencia del nuevo interventor en la empresa, el actual diputado provincial indicó: «Es importante que esté en la Cuenca, el tema es cómo ven a la empresa YCRT. El interventor, en definitiva, va a cumplir los ordenamientos del ministro Luis Caputo. Y con el déficit cero, a mí no me extrañaría ninguna decisión que se tome».

«Ahora soy un diputado provincial. Yo creo que la empresa debe manejarse desde la Casa 51 y desde YCRT, no desde Buenos Aires. Esto ya pasó», aseguró el exinterventor.

Y agregó: «Hace falta mayor claridad, porque no alcanza con una sola visita».

En otro tramo de la entrevista, Daniel Peralta se refirió al cambio de bloque de dos diputados, quienes pasaron a integrar la bancada de Por Santa Cruz: «Deberán hacerse cargo, no vi nada más que esa foto con el gobernador. Responden al espacio de Pablo Grasso, estuvieron a 4.000 votos de tener un gobernador».

«Ahí debe haber un debate interno de Construyamos Juntos y ver las causas por las cuales resolvieron irse, para hacer todo lo contrario», manifestó.

Por último, se refirió a la decisión de Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, quien creó un Fondo de Incentivo Docente provincial tras la decisión del Gobierno Nacional de no enviar esos fondos a las jurisdicciones. «El gobernador buscó erróneamente, porque el FONID es una ley nacional. Si los docentes necesitan recursos, el subsidio al transporte lo mismo».