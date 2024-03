Intenso debate sobre la brecha de género en el empleo

Durante la sesión de este jueves, los concejales de Puerto Madryn dedicaron varios minutos y propuestas al 8M Día Internacional de la Mujer y esto presentó varias opiniones sobre la brecha de género en el empleo.

En primer término, los ediles de Juntos por el Cambio Gastón Cuis Taccari y Hernan Pereira sostuvieron que “hay un relato oficial y que si no se acompaña estás cuestionando las políticas de género”.

El contador Cuis Taccari le pidió a sus pares que “indicaron que hay discriminación a la mujer en determinados ámbitos, que presenten las denuncias. Si existen tales hechos vamos a estar todos del mismo lado”. De esta manera negó las dificultades que se le presentan a las mujeres en distintos ámbitos, la lucha que llevan adelante para ser integradas y la brecha que existe entre los hombres y las mujeres.

Por su parte, Pereira aseguró: “Estamos de acuerdo con la política de género, pero hay situaciones particulares que no. Me parece que poner un cupo para que un género tenga más posibilidades de trabajo ante otra persona que tiene la misma capacidad, yo no estoy de acuerdo”.