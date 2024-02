Grabois denunció a Pettovello por “la fila del hambre”

El dirigente social Juan Grabois denunció penalmente a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por «incumplimiento de los deberes de funcionario público» por «no disponer la entrega de alimentos» en comedores barriales y comunitarios. La ministra había anticipado que recibiría a las personas «que tienen hambre», pero este lunes rechazó esa posibilidad. Por estas horas, hay quienes especulan acerca del impacto que tendrían estos acontecimientos en la agenda presidencial de cara a la audiencia con el Papa.

Según el objeto de la denuncia presentada por Grabois y compartida a través de sus redes sociales, se acusa a Pettovello de «no disponer la entrega de alimentos en comedores barriales y comunitarios de toda la Republica Argentina, violando así normas que ordenan garantizar el alimento a quienes están padeciendo situaciones de extrema pobreza e incumplimiento de sus obligaciones como ministra con competencia directa en el tema».

Pettovello no atiende

Luego de haber dicho la semana pasada que escucharía “uno por uno la gente que tiene hambre”, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello rechazó este lunes recibir a las personas que desde se acercaron hasta su cartera para pedir alimentos.

Mientras miles de personas formaron la denominada “fila contra el hambre”, la funcionaria nacional advirtió: “No los voy a recibir porque yo no los convoqué”, dijo y volvió a acusar a los dirigentes barriales de “usar a la gente”.

Desde esta mañana afuera de la cartera, miembros de organizaciones sociales y comedores populares realizaron una fila que se extendió por más de 40 cuadras, luego de que Pettovello, en un cruce con militantes que la esperaron frente al ministerio, dijera que recibiría «uno por uno» a los que “estén pasando hambre“, pero sin la participación de intermediarios o dirigentes de esas organizaciones.

Aún así, la funcionaria no los recibió. De hecho, la cartera que conduce Pettovello pidió hacer el reclamo por los “canales oficiales” y el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que la ministra “jamás los ha convocado” a las personas que allí se concentraron.

La gota que rebalsó el vaso

Mientras miles de personas esperaban infructuosamente que los reciba, Pettovello difundió una foto que la muestra junto al secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo De La Torre, en la firma de un convenio de asistencia alimentaria con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (ACIERA) en la Fundación “Promesa Eterna” en la localidad de José C Paz, «para que reciban la ayuda directa y sin intermediarios».

Los fondos estarían destinados a comprar módulos alimentarios con los cuales se asistirá a 36.150 personas en los 723 puntos de entrega de Aciera y que el monto invertido por Capital Humano será de $177.500.000.

La reacción de Grabois no tardó en llegar, y en sus redes sociales publicó: «Es un pequeñísimo triunfo de la lucha de los movimientos populares y la denuncia de la iglesia Católica. Al menos algunos niños van a seguir comiendo; se resolvió aproximadamente el 1% del conflicto, falta el 99% restante».

Por otra parte, el dirigente social no quiso dejar pasar el hecho de que con la firma de este convenio, se produce una transferencia de recursos «ESTADO-ACIERA-CIUDADANO objetivamente opera una «intermediación», publicó Grabois en clara alusión al permanente rechazo expresado por el Gobierno sobre esa figura en la asistencia de los más vulnerables.

Fuerte advertencia de la Iglesia a Pettovello

A escasos días de que el presidente de la Nación, Javier Milei, tenga su primer encuentro con el papa Francisco en el Vaticano, la Conferencia Episcopal Argentina lanzó un duro comunicado donde advirtió que “la comida no puede ser una variable de ajuste”.

“En nuestra patria nadie debería pasar hambre, ya que es una tierra bendita de pan. Sin embargo, hoy, a cientos de miles de familias se les hace cada vez más difícil alimentarse bien”, caracterizaron en el documento eclesiástico, firmado por los monseñores Oscar Ojea, Marcelo Colombo, Carlos Azpiroz Costa y Alberto Bochatey.

“La inflación desde hace años crece día a día y pega fuertemente en el precio de los alimentos. Lo siente claramente la clase media trabajadora, los jubilados y aquellos que no ven crecer sus salarios. También todo el universo de la economía popular, donde prácticamente se trabaja sin derechos. Pensemos en los vendedores ambulantes, los recicladores, los feriantes, los pequeños agricultores, los ladrilleros, los costureros, los que realizan distintas tareas de cuidado y de servicio”, reflexionaron allí.

“Ante este escenario de trabajo sacrificado y de bajos ingresos, las familias se privan de muchas cosas. Por ejemplo, una mamá puede privarse de tomar un colectivo y camina para ahorrar, pero de ninguna manera puede no darle de comer a sus hijos. Es decir, la comida no puede ser una variable de ajuste”, lanzaron más adelante, casi como ensayando una consigna para defender a los espacios que menos tienen. “Ante una crisis no son suficientes los paradigmas tecnocráticos, sean estadocéntricos, sean mercadocéntricos, es necesaria la comunidad”, agregaron.