En Lago Puelo, por la crisis, no harán la Fiesta del Bosque, pero sí un Festival Cervecero

Al igual que Puerto Madryn, que por la situación económica del país tuvo que suspender su fiesta más tradicional como es la Fiesta Nacional del Cordero, Lago Puelo tampoco tendrá este año su Fiesta del Bosque.

En este sentido, este martes, el intendente de la Municipalidad de Lago Puelo, Iván Fernández, cuando anunció que no se realizará la Fiesta del Bosque, expresó: “Siempre dije que soy responsable en la administración, y la situación del Municipio es compleja, no sólo por la realidad financiera que conocemos desde que asumimos en diciembre, si no también por los nuevos gastos que se están afrontando para solucionar múltiples problemáticas». Y agregó: “Nos encontramos con la necesidad de mejorar los servicios públicos, por lo cual estamos generando un gasto extra en alquiler de vehículos, camiones y maquinaria. Ahora esa es la prioridad.”

De todas formas, el intendente puelense anunció la realización de un evento de menor costo, con una organización que le dará prioridad a los artistas locales y regionales, Se trata del Festival Cervecero del Bosque, previsto para los días viernes 16 y sábado 17 de febrero en la Plaza Central de Lago Puelo.

El año que viene

De todas formas, Fernández aclaró: “Sabemos que la Fiesta Nacional del Bosque no es un gasto, es una inversión por todo el movimiento económico que genera en el pueblo, pero es una inversión que hoy no es prioritaria. Por eso la retomaremos el año próximo con una gran organización, como recordarán el nivel al que la pudimos llevar con un gran predio y artistas nacionales e internacionales. Le daremos a Lago Puelo la fiesta que se merece”.

Y concluyó afirmando: “Este año no se quedarán sin un evento regional, es por eso que este festival de menor costo tiene mucha expectativa al reunir a los productores cerveceros locales y de la zona junto a los artistas comarcales”.