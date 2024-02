Docentes volvieron a rechazar propuesta salarial del Gobierno

El Gobierno del Chubut volvió a reunirse con los sindicatos docentes de la provincia para avanzar con la paritaria salarial y al no haber acuerdo entre las partes pasaron a un nuevo cuarto intermedio hasta el 19 de febrero, a las 12 horas.

SITRAED, ATECH, AMET, UDA y SADOP rechazaron la propuesta realizada por el Ejecutivo y volvieron a insistir en la iniciativa que presentaron en una última reunión paritaria.

En concreto, el Gobierno insistió en incrementar un 15% al básico de febrero y otro 15% con los haberes de marzo.

Los representantes sindicales reiteraron que no aceptarán una propuesta que no esté acorde al costo de vida actual y que no aceptarán continuar con salarios de pobreza.

Asimismo, solicitaron que se vuelvan a liquidar y se paguen en complementarias las asignaciones familiares que no se abonaron en enero.