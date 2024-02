Animalito e’ dios

Los murciélagos son famosos por producir sonidos que les ayudan a orientarse en el cielo nocturno y a localizar insectos. Es lo que se conoce como ecolocalización. Pero en el invierno de 2010, unos dispositivos de grabación de audio conocidos como detectores de murciélagos captaron un nuevo tipo de ruido, que nunca antes se había registrado en murciélagos de pelo plateado.

«Empezamos a ver un patrón de sonidos que realmente no podía ser de ecolocalización, porque se producían tan rápido que los murciélagos no tenían tiempo de escuchar los ecos», explica Cori Lausen, bióloga investigadora y directora de conservación de murciélagos de la Wildlife Conservation Society Canada; «y era un sonido con muchos patrones, y ocurría casi todas las noches».

Lausen describe el patrón como una llamada principal, seguida de una llamada de gotas y terminando con una serie de chirridos múltiples. Aunque los sonidos son de una frecuencia tan alta que el oído humano no puede oírlos, gracias a la expansión temporal de cada canto, Lausen ha conseguido que el los humanos podamos escuchar el canto del murciélago de pelo plateado pueda oírlos (los hallazgos se publicaron en la revista Wildlife Society Bulletin en diciembre de 2023).

Con un peso aproximado de seis naipes, los murciélagos de pelo plateado son una de las especies de murciélagos más comunes en los bosques de Canadá y Estados Unidos.

Aunque no está claro de qué sexo proceden los estribillos, Lausen afirma que las investigaciones realizadas en otras especies de murciélagos, así como las pruebas físicas de que los murciélagos se estaban apareando en el momento de las grabaciones, sugieren que los cantos se utilizan para el cortejo.

Además, estos hallazgos podrían abrir una nueva era en el conocimiento del comportamiento de apareamiento de los murciélagos norteamericanos, con muchas más canciones de murciélago por descubrir.

Diferencias entre llamada y canción

Desde el gorjeo del grillo hasta el bramido de la rana toro, se podría pensar que la naturaleza está inundada de música. Pero no todos los ruidos del mundo natural se consideran baladas.

«La diferencia entre una llamada y una canción es importante», dice Mike Smotherman, biólogo especializado en neurociencia auditiva de la Universidad A&M de Texas (Estados Unidos); «las ranas tienen una llamada y la repiten todo el tiempo, pero en realidad no la llamamos canción».

Mucho más raros son los animales que superponen distintas sílabas, cada una con su propio significado, en los sonidos que producen. Los humanos y los pájaros son los ejemplos más conocidos de animales que crean este tipo de mensajes complejos.

Muchas especies de murciélagos producen sonidos audibles, afirma Lausen: «Si alguna vez has tenido una colonia de murciélagos en tu ático, por ejemplo, a veces los oirás emitir pequeños chirridos».

Numerosas especies europeas cantan, pero hasta ahora sólo una de Norteamérica lo había hecho: el murciélago mexicano de cola libre. Smotherman, que estudia esa especie, dice que los cantos de los machos contienen un conjunto de sílabas destinadas a atraer a las hembras, mientras que cada canción se cierra con un zumbido agresivo destinado a repeler a otros machos. Al mismo tiempo, otros elementos pueden permitir a los murciélagos diferenciarse de los sonidos producidos por otras especies de murciélagos.

«Creo ver todo eso en lo que grabaron los murciélagos de pelo plateado», dice Smotherman, que no participó en el nuevo estudio; «son definitivamente lo que yo llamaría canciones».

Una canción de amor para los murciélagos

Aunque probablemente sea la primera vez que mucha gente oiga hablar de las canciones de los murciélagos, es muy probable que no sea la última.

«En los últimos 20 años ha surgido una nueva tecnología que permite a los científicos salir al campo y grabar los cantos y documentar quién los hace y cuál es el contexto», dice Smotherman; «espero que se produzca una explosión de este tipo de observaciones y que cambie la forma de pensar sobre los murciélagos».

Además de ser una fascinante adición a la literatura científica, Lausen dice que los cantos podrían ayudar a los científicos a cartografiar nuevas zonas donde viven murciélagos de pelo plateado, así como a determinar si esas zonas son apropiadas para proyectos de energía eólica. Se sabe que las turbinas eólicas matan murciélagos migratorios en cantidades insostenibles.