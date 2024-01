YPF: Justicia de EEUU rechazó pedido de Argentina y puede haber embargos

La jueza de Nueva York que instruye la demanda de empresas perjudicadas por la nacionalización de YPF en 2012 denegó la ampliación del plazo, fijado para el 10 de enero, para que Argentina presente garantías y evite así embargos.

El argumento del Estado argentino, que señaló «falta de acceso a fondos» para hacer el depósito de garantías, «demuestra que no ha tomado, y supuestamente no puede tomar medidas para el pago y que no tiene un plazo para hacerlo», señala el escrito de la jueza Loretta Preska, dando la razón a los demandantes.

La magistrado ya había condenado a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares a los afectados.

NOTICIA EN DESARROLLO