Paralizan la actividad pesquera en Puerto Rawson

En un comunicado emitido este sábado, empresas pesqueras comunicaron la inmediata «paralización de actividades por tiempo indeterminado en Puerto Rawson, la misma es consecuencia exclusiva de la ausencia de paz social sindical, que evidencia que no están dadas las condiciones para el normal desarrollo de la actividad pesquera».

«Comprendemos la difícil situación macroeconómica del país, y el complicado proceso de estanflación como define la política económica, sin embargo, en un mercado retraído y en un escenario internacional complejo para la actividad, no se puede trabajar con medidas de fuerza ilegítimas, medidas de hecho extorsivas, y con pretensiones sindicales irrazonables, como las planteadas por algunas organizaciones gremiales quienes, a nuestro entender, no logran dimensionar la gravedad de exigir en este contexto aumentos por encima del índice inflacionario, y no temen tirar a la basura ciento de miles de kilos de alimentos, si eso sirve como medida de presión, para alcanzar sus propósitos», exponen las empresas.

Asimismo, las empresas que integran la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACH) y Conarpesa, afirman su compromiso de estar «a favor de cualquier discusión que ponga en valor el trabajo de todos los integrantes del sector, siempre y cuando esto no tensione el desarrollo de una industria que ya se encuentra forzada».