Otra consecuencia del DNU, aplazan el Meet Up Argentina

El evento Meet Up Argentina es uno de los eventos más importante de la industria de las reuniones y eventos del país, a la vez que apunta a posicionarse en la región como el más destacado del segmento, dando continuidad a lo trabajado a lo largo de las 17 ediciones de Expoeventos. Este año, en su tercera edición, contó con alrededor de 200 compradores internacionales y 100 nacionales, así como una mayor cantidad de metros cuadrados, y más de 2000 citas en las rondas de negocios en las primeras 24 horas.

Asimismo, desde AOCA, organizador del evento, se había confirmado que en ese momento el segmento del turismo de reuniones estaba al 50 % de lo que fue 2019, pero, las proyecciones para 2024, indican que se espera que se traspase el 100 % de las cifras de prepandemia.

Suspensión

De esta manera, el faro está puesto en Meet Up Argentina 2024, que tenía fecha de realización del 19 al 21 de marzo, en el Centro de Convenciones Buenos Aires, como ya es tradición.

Pero en las últimas horas, el Comité Organizador decidió reprogramar el evento. “Como es de público conocimiento, Argentina atraviesa un proceso de transición política e institucional que impacta en todos los niveles del sector público, como así también a nivel privado en todas las actividades de la economía, entre ellas la industria de reuniones y eventos”, comienza explicando el comunicado.

Por eso, explicaron que desde la organización de Meet Up Argentina asumieron la responsabilidad y el compromiso de acompañar este proceso, entendiendo las necesidades de todos los actores involucrados en este proyecto y poniendo lo mejor en pos del éxito colectivo.

Esto va en línea, puntualizaron, con el nuevo formato que prioriza la generación de negocios como principal objetivo y aporte a la cadena de valor de la industria de reuniones: “Optimizando la inversión de nuestros expositores, manteniendo el nivel de profesionalismo y calidad de nuestra muestra”.

Meet Up Argentina reprograma excepcionalmente su fecha a los días 6, 7 y 8 de agosto

Por lo tanto, confirmaron que ven necesaria la reprogramación del evento para el acompañamiento de todos los participantes ante los procesos de cambio. “La edición 2024 de Meet Up Argentina reprograma excepcionalmente su fecha a los días 6, 7 y 8 de agosto”, anunciaron. El lugar de desarrollo será, como estaba previsto, el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires.

“Nuestro equipo continuará trabajando fuertemente para brindar las herramientas necesarias para garantizar el éxito y la consolidación del evento a nivel regional”, cierra el comunicado.