Nueva app argentina para reconocer tipo de anfibios

Investigadores argentinos desarrollaron una aplicación pionera en Sudamérica que permite reconocer especies de anfibios anuros -ranas y sapos- a través de su canto. Esto brinda a la comunidad una oportunidad para aprender sobre estas especies y su importancia en los ecosistemas locales, al tiempo que se constituye como una “herramienta educativa” para expertos y profesionales de las Ciencias Biológicas.

La plataforma móvil “Croalitoral”, que es gratuita y de libre acceso, fue diseñada a partir de una iniciativa autogestionada de investigadores del Conicet, la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) especializados en herpetología, la rama de la zoología que estudia a los reptiles y anfibios.

Al utilizar un modelo de inteligencia artificial para identificar a sapos y ranas a través de su canto, Croalitoral ofrece información detallada sobre diversas especies de anfibios, incluyendo características principales, familia y distribución geográfica de las especies.

Esta herramienta era “inexistente hasta el momento en Argentina y Sudamérica”. Fue concebida “para ser accesible a cualquier persona interesada en el reconocimiento de especies de anuros, sin requerir conocimientos específicos en la disciplina”, señalaron a la agencia Télam los investigadores Evelina León y Rafael Lajmanovich, autores del estudio.

“La relevancia a nivel regional de esta plataforma es fundamental, ya que posibilita la identificación de las especies de ranas y sapos más comunes en el Litoral Fluvial de Argentina. Esto incluye a la especie invasora, la Rana Toro”, indicó León, doctora en Ciencias Biológicas.

Y destacó que la segunda fase de desarrollo tiene como objetivo “abarcar la totalidad de las especies presentes en el país, ampliando así el alcance y la utilidad de la herramienta para toda la comunidad interesada en la herpetología“.

Estos cantos realizados por ranas y sapos son emitidos por los machos, principalmente para atraer a las hembras durante las épocas reproductivas.

La importancia de reconocer a este tipo de anfibios

En su rol dentro de los ecosistemas, los anuros cumplen la función de transferencia de nutrientes de medios acuáticos a terrestres y controlan las plagas de insectos.

Actualmente, este grupo de vertebrados “ha experimentado un declive poblacional a nivel mundial desde la década de 1980, y Argentina no es una excepción. Cualquier persona que explore nuestros campos notará la disminución año tras año de estas especies”, señaló la bióloga.

Entre las principales causas de este declive, se encuentra la destrucción de sus hábitats, junto con la contaminación generada por los agroquímicos y el impacto del cambio climático global.

En este sentido, el impacto ambiental más significativo de la aplicación “reside en la generación de un mayor conocimiento sobre nuestra fauna silvestre, en este caso, en relación a los anfibios”.

Croalitoral proporciona a la comunidad “una oportunidad única para aprender sobre las diversas especies de anfibios, sus hábitats y su importancia en los ecosistemas locales”, aseguró la investigadora.

“Al fomentar la comprensión y la conexión con nuestra biodiversidad, la aplicación se convierte en un instrumento clave para promover la conservación activa y el respeto por la vida silvestre”, añadió.

Sus desarrolladores también esperan que el impacto de la herramienta “sea especialmente significativo entre naturalistas y educadores-docentes de Biología y Ciencias Naturales de todos los niveles”, aseguró León.

Esto se debe a que los profesionales pueden utilizar la aplicación durante salidas de campo y trabajos prácticos. No es necesario contar con conexión a internet para guardar el registro.

“Croalitoral no solo se presenta como una herramienta educativa, sino también como un recurso útil y eficiente para investigadores y profesionales de las Ciencias Biológicas”, destacó.

Asimismo, los registros de cantos de ranas y sapos utilizados para entrenar el algoritmo matemático de la aplicación (desarrollados por la empresa argentina MTC Software) “provienen de una base de datos con más de 20 años de existencia”.

“Este hecho refleja que no se trata simplemente de una aplicación, sino de un producto derivado de una extensa y sólida investigación científica”, aseveró León.

Cómo funciona la aplicación

En relación a su uso, que los autores del desarrollo calificaron como “bastante sencillo”, la aplicación guiará al usuario a presionar el botón “escuchar” que permitirá la grabación del canto que esté oyendo en ese momento.

La precisión de la detección mejorará a medida que el usuario se acerca a la fuente de sonido, ya sea una rana o un sapo.

Posteriormente, la aplicación proporcionará un porcentaje que representa la probabilidad de reconocimiento de la especie, junto con su información detallada, y la posibilidad de ampliar el registro de la especie.

Finalmente, el equipo de especialistas -que también está integrado por Ana Paula Cuzziol Boccioni, Maximiliano Attademo y Paola Peltzer- remarcó que “las investigaciones de libre acceso y alta calidad científica, llevadas a cabo en instituciones académicas públicas como la Universidad y el Conicet desempeñan un papel fundamental en la promoción de la educación ambiental y la ciencia ciudadana”.

“Croalitoral no solo contribuye al conocimiento y conservación de nuestro patrimonio natural, sino que también representa un ejemplo tangible del impacto positivo que la ciencia y la tecnología pueden tener en la preservación de nuestros ecosistemas“, concluyeron.