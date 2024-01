Inter Miami listo para jugar este lunes ante el Al Hilal

El Inter Miami del astro argentino Lionel Messi, disputará este lunes su tercer partido amistoso, en plena gira mundial, en busca de su primera victoria del año tras cosechar un empate y una derrota hasta el momento.

El equipo del entrenador Gerardo «Tata» Martino se medirá con el Al Hilal de Arabia Saudita este lunes desde las 15 (hora argentina) en el Kingdom Arena de Riad.

Tercer amistoso para el Inter de Messi

Este lunes, el equipo estadounidense que tiene a Lionel Messi como capitán y figura, visitará Arabia Saudita en el marco de su pretemporada, en la que disputará un juego ante el local Al Hilal, en lo que marcará el tercer duelo amistoso del club de la MLS.

Inter Miami viene de empatar sin goles con la Selección de El Salvador y de caer por 1 a 0 frente al FC Dallas en sus primeros dos compromisos del 2024.

Si bien Martino reguló las cargas para sus jugadores, tanto Messi como el resto de las estrellas del elenco estadounidense, el uruguayo Luis Suárez y los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets, volverán a ser de la partida desde el arranque.

De esta manera, el once del «Tata» lo conformarían Drake Callender; Tomás Avilés, Serhiy Kryvstsov, Noah Allen, DeAndre Yedlin, Jordi Alba; Julian Gressel, David Ruiz, Sergio Busquets; Lionel Messi y Luis Suárez.

La baja que tendrá el Inter es la de Benjamín Cremaschi, quien se sometió a una cirugía para tratarse una hernia deportiva y deberá estar fuera de las canchas entre dos o tres meses a raíz de la rehabilitación.

Por el lado del Al Hilal, todavía no sumó minutos en el comienzo del año, mientras que el delantero brasileño Neymar seguirá ausente por su dura lesión.

Los siguientes son los próximos amistosos del Inter Miami en su gira mundial:

Al Hilal vs. Inter Miami | Amistoso | Lunes 29/01, a las 15.

Al Nassr vs. Inter Miami | Amistoso | Jueves 1/02, a las 15.

Hong Kong vs. Inter Miami | Amistoso | Domingo 4/02, a las 6.

Vissel Kobe vs. Inter Miami | Amistoso | Miércoles 7/02, con horario a definir.

Inter Miami vs. Newell’s | Amistoso | Jueves 15/02, con horario a definir.