Gustavo Sastre: «El DNU avasalla posturas y evita el diálogo»

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, se expresó en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023 emitido por el Poder Ejecutivo Nacional, y anticipó que «imponer un DNU en estas condiciones no traerá nada bueno».

«Todos trabajamos diariamente para intentar que nos vaya mejor. Debemos entender y respetar el voto de la mayoría, pero no por eso debemos estar de acuerdo con las formas y las maneras. Imponer un DNU en estas condiciones, no traerá nada bueno, mucho menos con la modificación de tantas leyes. No estamos de acuerdo con la manera de proceder y tampoco con el contenido del decreto, que quita muchísimos beneficios», expresó el mandatario en su cuenta de la red social X.

Sastre fue categórico al criticar el modo de imponer reformas del presidente Javier Milei: «Esto merece un tratamiento serio, sabiendo lo que se está poniendo en juego. Porque los beneficios que pierde cada vecino, no tienen color político. Muchas de esas leyes hablan de lo que somos como país, y hay que defender lo que es nuestro y lo que se ha ganado, sea un logro de un gobierno o de otro, hay que apostar al beneficio del conjunto».

En otro párrafo, el madrynense expresó su acompañamiento al gobierno de Ignacio Torres para gestionar en conjunto. «Estaremos siempre a disposición para ayudar y así como apostaremos en todo momento a trabajar en forma mancomunada con el gobierno provincial sin importar las banderas. Y también apelamos a que el Gobierno Nacional intente darnos un presente mejor, pero con el tratamiento responsable de las leyes, y no con un decreto que avasalle posturas y evite el diálogo y la discusión sana. Que los beneficios, sean para la gente», cerró.