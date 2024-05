Gran Hermano 2024 tuvo una gala de eliminación a pura tensión y voto positivo

Llegó el domingo y con él, una nueva gala de eliminación en Gran Hermano (Telefe). Esta vez, atípica desde el juego ya que esta semana estuvo toda la casa nominada y el voto del público era positivo. “Esta semana van todos a placa, esta semana el voto es positivo. Cambia el juego. Esta semana los televidentes, el supremo, va a elegir quién quiere que esté, quién quieren ellos que se quede en esa casa”, había explicado Santiago del Moro el pasado lunes.

Así las cosas y después de juntar expectativa, el conductor anunció a la primera salvada de la noche. “Por decisión del supremo, en esta gala extraordinaria con voto positivo, quien sale primero de placa es… ¡Rosina!”, dijo Santiago y el gesto de la concursante uruguaya fue de desconcierto. “Desarmá tu valija, Rosina… ¿No entiende qué pasó? ¿Estás bien?”, se preguntaba Del Moro hasta que Rosina finalmente reaccionó y pegó un grito en agradecimiento al público.

Un rato más tarde, Del Moro anunció a Zoe como la segunda salvada de la noche. La reaccionó fue un poco más efusiva que la de Rosina e inmediatamente recibió el abrazo de sus compañeros. “Lisandro, ¡sigue jugando, tercer salvado!”, dijo el conductor un rato después, en otro enlace con la casa. “Gracias a la gente, gracias a todos”, dijo el salvado al enterarse.

A medida que iba avanzando la noche, los enlaces con la casa iban y venían entre resúmenes de lo que fue ocurriendo en la semana. En la siguiente entrada, Del Moro dijo que Federico, el Manzana, era el cuarto salvado por el “supremo”. “Estaba muy nervioso, sentía la adrenalina que todos sienten al estar nominados. Pero bueno, le quiero agradecer a la gente que está afuera apoyando desde el principio. Lo prometido es deuda, así que mi deber es pagar”, dijo el tucumano, quien recibió más del 20% de los votos del público a través de mensajes de texto.

Con un poco de suspenso y algo de humor, llegó el nombre del quinto salvado. Fue Emmanuel, quien largó un pequeño llanto que venía conteniendo por el nerviosismo. “Ay, no doy más, Santi…”, dijo el cordobés ni bien recuperó el aliento. Y tomó aire para gritar: “¡Graciaaas… Gracias, gente!”, dijo quien recibió el 25,8% de los votos positivos.

La siguiente salvada fue Virginia, quien al enterarse repetía: “No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer…”. Recibió el 33,1% de los votos positivos y cuando salió de ese lugar de incredulidad, dijo: “Estoy súper feliz, muy sorprendida, muy agradecida a la gente… Muy sorprendida, posta. Yo pensé que era numero puesto de acá a la China”.

“Quien sigue en competencia es… ¡Martín!”, dijo Del Moro más adelante. “¡Te dije, te dije!”, lo celebró Furia, quien no quedó en placa por ser la líder semanal. “Muchas gracias a toda la gente que me haya votado, a mis familiares, a mis amigos, a mi novia que debe estar como loca ahí. Ya estoy tan nervioso que no sé qué decir. Yo siempre sufro de ansiedad, pero este es un momento de mucha montaña rusa, que estás bien por un momento y de repente estás acelerado. Me pasó eso, no sé qué hacer”, dijo El Chino al saber que continúa por al menos una semana más. Con respecto a quienes quedaban en placa hasta ese momento, obtuvo el 48,1% de votos a favor.

La escribana del reality show seguía llegando con más sobres de salvados. El siguiente fue el que favoreció a Nicolás, algo que fue muy celebrado por toda la casa. 62,2% fue el porcentaje que obtuvo y que lo dejó en la casa.

“Chicos, les quiero decir algo, sobre todo a Deni, a Alan, a Sabri y a Bauti”, anunció del Moro cuando ya era la hora cero del lunes y agregó suspenso. “Esto todavía no terminó, esto no se cerró. Esto significa que todos tiene chances de seguir en la casa. Y se les regala una noche de changüi más porque las eliminaciones van a ser ambas mañana. Están en placa pero hoy no se define nada. Disfruten de este día, hagan campaña, pídanle ayuda a sus compañeros para que hinchen por ustedes y vayan por todo porque la posibilidad sigue intacta. Mañana nos vemos”, cerró el enlace con la casa antes de dejar definida la placa por los cuatro que este lunes competirán por no irse.