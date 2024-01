Escándalo en Diputados

La conformación de las comisiones en Diputados este jueves comenzó a los gritos y con un fuerte reclamo por parte de los diputados de Unión por la Patria quienes denunciaron que no se aplicó el sistema proporcional D’ Hondt para la integración de las mismas y que las “empezaron a constituir informalmente con otros bloques sin anoticiarnos”. Por ello, pidieron que las votaciones de autoridades sean “transparentes” para que no les “roben y no usurpen” los cargos que les corresponden.

La primera y una de las más importantes de las comisiones en constituirse fue la de Presupuesto y Hacienda frente a la cual fue elegido para presidirla José Luis Espert.

Tras varios cruces, desde UP sucesivos diputados insistieron en reclamar la vicepresidencia primera, argumentando que era lo que les correspondía, como primera minoría, cosa que rechazaron desde el resto de los bloques.