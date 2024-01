El hijo de «El Pocho» Lavezzi dio detalles de la salud de su padre y desmintió que haya sufrido una sobredosis

El ex delantero de la Selección argentina Ezequiel Lavezzi se encuentra internado en una clínica especializada en salud mental.

Este domingo, a través de las redes sociales, su hijo Tomás, desmintió los rumores que indicaban que el «Pocho» había sufrido una sobredosis.

Se expresó el hijo del ex futbolista y aclaró rumores

«Mi papá se encuentra bien y en tratamiento, dejen de inventar cosas que no son verdad. No tiene ninguna sobredosis ni nada de lo que dicen», escribió el joven Tomás Lavezzi, hijo del ex delantero de San Lorenzo y la Selección Argentina, en una historia publicada en su cuenta de la red social Instagram.

En las últimas horas del sábado comenzó a surgir la noticia de que Lavezzi había sido internado en terapia intensiva por un cuadro de sobredosis, pero luego se confirmó que el ex futbolista había sido ingresado al Sanatorio Dharma, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.

Allí el ex atacante del seleccionado albiceleste inició un tratamiento, tal como señaló su hijo, días después del confuso accidente que protagonizó en Punta del Este que le generó una herida cortante y una fractura de clavícula.