Diputados pasó a un cuarto intermedio hasta este jueves

Al cabo de más de 11 horas de debate, el vicepresidente segundo de la Cámara, Julio Cobos, anticipó la intención de votar pasar a un cuarto intermedio, tal cual lo habían establecido el día anterior en la reunión de Labor Parlamentaria.

Los legisladores comenzaron a regresar a sus bancas para recuperar el quórum para votar, mientras continuaron hablando los oradores incluidos en el listado. Lo hicieron Alejandro Finocchiaro y luego Gabriela Pedralli. A continuación, el presidente del Cuerpo, Martín Menem invitó a sus colegas a pasar a un cuarto intermedio hasta las 12, en virtud de la facultad que le otorga el artículo 171 del reglamento.

“Me parece mejor, para dar certezas, que su moción, que responde al acuerdo que tuvimos, la podamos votar, y reanudar mañana retomando la lista de oradores”, señaló entonces el diputado Miguel Pichetto.

Molesto, el presidente del bloque UP, Germán Martínez, planteó su discrepancia: “Que se notifiquen algunas cosas, no quiere decir que haya acuerdo. No quedamos en ningún momento que iba a haber cuarto intermedio, sino que se iba a ver en el desarrollo de la sesión”.

Y se quejó porque ni siquiera se sabía cuántos oradores quedaban. “Pido que la solicitud que usted está haciendo se haga de acuerdo con el artículo 127, inciso 2”, planteó, advirtiendo que su bloque estaba para continuar la sesión. “No tengo ningún problema”, aclaró, y volvió a insistir con el tema del dictamen, poniendo en duda que existiera. “Estamos sin el dictamen disponible sobre la mesa, ni que se sepan los cambios… ¿Dónde están negociando los cambios?”.

Tras una intervención del diputado Cristian Ritondo, el presidente de la Cámara aclaró que quedarían unos 140 oradores todavía. Su comprovinciano, Ricardo Casas, reclamó que “son las 9 y media de la noche, este Congreso está acostumbrado a debatir hasta altas horas. Podemos seguir, pero también es necesario que traigamos el despacho”, reclamó a voz en cuello.

Ya estaba decidido pasar a cuarto intermedio, y así se había votado. Pichetto pidió la palabra para hacer una moción de orden según la cual pudieran votar por el 127, tal cual había pedido Germán Martínez. Votaron y quedaron en retornar la actividad al mediodía de este jueves, con un largo camino todavía por recorrer. (Fuente: Parlamentario)