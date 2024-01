Cruce entre Cafiero y Espert

Al término de la exposición de Eduardo Rodríguez Chirillo, secretario de Energía, el diputado nacional Santiago Cafiero (UP) utilizó su tiempo para hacer cuestionamientos a la exposición. Sin embrago, al pasarse del tiempo reglamentario, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, decidió cortarle el micrófono, como lo hizo con otros legisladores del FIT, y se desató el escándalo.

El excanciller se mostraba tranquilo ante las interrupciones del diputado liberal, quien le remarcaba: “No me obligue a cortarle el micrófono, ya se pasó de su tiempo”. Así, tras las reiteradas advertencias de Espert, el sonido de Cafiero fue bloqueado y tras gritarle efusivamente “no me cortes”, se paró y lo fue a buscar hasta el estrado principal del plenario.

“Vos no me vas a venir a decir a quien le tengo que preguntar. Queres imponer un autoritarismo”, expresó el diputado de UP, mientras los legisladores del oficialismo abucheaban y los de la oposición le pedían a Cafiero que se calmara ante el temor de que la discusión pasara a otro plano.

Luego de unos segundos de tensión, los diputados de la oposición comenzaron a insultar a Espert.